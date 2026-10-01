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Playboi Carti - Playboi Carti (0602557664607) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Playboi Carti - Playboi Carti (0602557664607) виниловая пластинка

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Playboi Carti - Playboi Carti (0602557664607) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Playboi Carti
Альбом (сингл)
Playboi Carti
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Playboi Carti - Playboi Carti (0602557664607) - фото 1
  • Playboi Carti - Playboi Carti (0602557664607) - фото 2
  • Playboi Carti - Playboi Carti (0602557664607) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748476
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Playboi Carti - Playboi Carti (0602557664607) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602557664607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Playboi Carti
Альбом (сингл)
Playboi Carti
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Location, Magnolia, Lookin', Wokeuplikethis, Let It Go, Half & Half, New Choppa, Other Shit, No. 9, Dothatshit!, Lame Niggaz, Yah Mean, Flex, Kelly K, Had 2
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Playboi Carti - Playboi Carti (0602557664607) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Location, Magnolia, Lookin', Wokeuplikethis, Let It Go, Half & Half, New Choppa, Other Shit, No. 9, Dothatshit!, Lame Niggaz, Yah Mean, Flex, Kelly K, Had 2

Отзывы о товаре Playboi Carti - Playboi Carti (0602557664607) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602557664607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Playboi Carti
Альбом (сингл)
Playboi Carti
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Location, Magnolia, Lookin', Wokeuplikethis, Let It Go, Half & Half, New Choppa, Other Shit, No. 9, Dothatshit!, Lame Niggaz, Yah Mean, Flex, Kelly K, Had 2
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Location, Magnolia, Lookin', Wokeuplikethis, Let It Go, Half & Half, New Choppa, Other Shit, No. 9, Dothatshit!, Lame Niggaz, Yah Mean, Flex, Kelly K, Had 2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Playboi Carti - Playboi Carti (0602557664607) виниловая пластинка - стоимость товара 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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