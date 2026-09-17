6Lack - Love Is The New Gangsta (0199957337045) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 6Lack - Love Is The New Gangsta (0199957337045) виниловая пластинка
Love Is The New Gangsta — предстоящий четвёртый студийный альбом 6LACK, одного из самых узнаваемых голосов в современном R&B. Он является продолжением его номинированного на премию «Грэмми» альбома 2023 года Since I Have A Lover. Издание на цветном виниле Мультиплатиновый артист 6LACK возвращается с альбомом Love Is The New Gangsta – мощной и эмоционально откровенной работой, исследующей темы любви, ответственности и личностного роста в его фирменном сочетании альтернативного R&B и хип-хопа. В заглавном сингле он размышляет о подорванном доверии, прошлых ошибках и о том, как избавиться от эмоциональной брони, чтобы стать способным на настоящую любовь. В звуковом плане альбом выходит за рамки альтернативного R&B, который изначально определял его звучание. На этот раз 6LACK использует обновлённую звуковую палитру, сочетая проникновенные мелодии, атмосферное звучание и моменты грубого минимализма, позволяя его повествованию дышать по-новому.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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