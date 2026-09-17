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6Lack - Love Is The New Gangsta (0199957337045) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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6Lack - Love Is The New Gangsta (0199957337045) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
6Lack
Альбом (сингл)
Love Is The New Gangsta
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 6Lack - Love Is The New Gangsta (0199957337045) - фото 1
  • 6Lack - Love Is The New Gangsta (0199957337045) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748473
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Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0199957337045]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
6Lack
Альбом (сингл)
Love Is The New Gangsta
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Bird Flu, All That Matters (при участии Leon Thomas & AZ Chike), Foot On My Neck, Wifey Baby Mama, I GUESS, Ashin' the Blunt (при участии Young Thug), TRAUMA, Sunday Again (при участии 2 Chainz), On Me (при участии Odeal), Out of Body (при участии QUIN), RUNNING LATE FREESTYLE (при участии Mereba), Vision, Bear, story is mine (Bonus) [1]
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара 6Lack - Love Is The New Gangsta (0199957337045) виниловая пластинка

Love Is The New Gangsta — предстоящий четвёртый студийный альбом 6LACK, одного из самых узнаваемых голосов в современном R&B. Он является продолжением его номинированного на премию «Грэмми» альбома 2023 года Since I Have A Lover. Издание на цветном виниле Мультиплатиновый артист 6LACK возвращается с альбомом Love Is The New Gangsta – мощной и эмоционально откровенной работой, исследующей темы любви, ответственности и личностного роста в его фирменном сочетании альтернативного R&B и хип-хопа. В заглавном сингле он размышляет о подорванном доверии, прошлых ошибках и о том, как избавиться от эмоциональной брони, чтобы стать способным на настоящую любовь. В звуковом плане альбом выходит за рамки альтернативного R&B, который изначально определял его звучание. На этот раз 6LACK использует обновлённую звуковую палитру, сочетая проникновенные мелодии, атмосферное звучание и моменты грубого минимализма, позволяя его повествованию дышать по-новому.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре 6Lack - Love Is The New Gangsta (0199957337045) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0199957337045]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
6Lack
Альбом (сингл)
Love Is The New Gangsta
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Bird Flu, All That Matters (при участии Leon Thomas & AZ Chike), Foot On My Neck, Wifey Baby Mama, I GUESS, Ashin' the Blunt (при участии Young Thug), TRAUMA, Sunday Again (при участии 2 Chainz), On Me (при участии Odeal), Out of Body (при участии QUIN), RUNNING LATE FREESTYLE (при участии Mereba), Vision, Bear, story is mine (Bonus) [1]
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Love Is The New Gangsta — предстоящий четвёртый студийный альбом 6LACK, одного из самых узнаваемых голосов в современном R&B. Он является продолжением его номинированного на премию «Грэмми» альбома 2023 года Since I Have A Lover. Издание на цветном виниле Мультиплатиновый артист 6LACK возвращается с альбомом Love Is The New Gangsta – мощной и эмоционально откровенной работой, исследующей темы любви, ответственности и личностного роста в его фирменном сочетании альтернативного R&B и хип-хопа. В заглавном сингле он размышляет о подорванном доверии, прошлых ошибках и о том, как избавиться от эмоциональной брони, чтобы стать способным на настоящую любовь. В звуковом плане альбом выходит за рамки альтернативного R&B, который изначально определял его звучание. На этот раз 6LACK использует обновлённую звуковую палитру, сочетая проникновенные мелодии, атмосферное звучание и моменты грубого минимализма, позволяя его повествованию дышать по-новому.


Теги товара: Цветной винил
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