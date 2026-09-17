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Friendly Fires - Friendly Fires (coloured) (0634904438319) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Friendly Fires - Friendly Fires (coloured) (0634904438319) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Friendly Fires
Альбом (сингл)
Friendly Fires
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Friendly Fires - Friendly Fires (coloured) (0634904438319) - фото 1
  • Friendly Fires - Friendly Fires (coloured) (0634904438319) - фото 2
  • Friendly Fires - Friendly Fires (coloured) (0634904438319) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748457
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Friendly Fires - Friendly Fires (coloured) (0634904438319) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
XL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL
Barcode
[0634904438319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Friendly Fires
Альбом (сингл)
Friendly Fires
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Jump In The Pool, In The Hospital, Paris, White Diamonds, Strobe, On Board, Lovesick, Skeleton Boy, Photobooth, Ex Lover
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Friendly Fires - Friendly Fires (coloured) (0634904438319) виниловая пластинка

Friendly Fires — дебютный студийный альбом британской группы Friendly Fires, выпущенный в 2008 году Издание на серебристом виниле к 15-летию альбома Чёткий инди-поп с мощными битами и отличными грувами. В 2007 году Friendly Fires были готовы покорить мир, базируясь на окраине Лондона. Когда вышел их дебютный сингл «Paris», британская пресса восторженно отзывалась о нём: NME и The Guardian немедленно назвали его «Синглом недели». Заводное звучание Friendly Fires — нечто среднее между Phoenix и Prince — открывало новые горизонты. Все участники группы — большие поклонники электронной и пост-рок музыки. Например, «White Diamonds» — это музыкальное признание в любви к кёльнскому лейблу Kompakt, а трек «Jump In The Pool», спродюсированный Полом Эпвортом, — дань уважения My Bloody Valentine.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Friendly Fires - Friendly Fires (coloured) (0634904438319) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
XL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL
Barcode
[0634904438319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Friendly Fires
Альбом (сингл)
Friendly Fires
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Jump In The Pool, In The Hospital, Paris, White Diamonds, Strobe, On Board, Lovesick, Skeleton Boy, Photobooth, Ex Lover
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Friendly Fires — дебютный студийный альбом британской группы Friendly Fires, выпущенный в 2008 году Издание на серебристом виниле к 15-летию альбома Чёткий инди-поп с мощными битами и отличными грувами. В 2007 году Friendly Fires были готовы покорить мир, базируясь на окраине Лондона. Когда вышел их дебютный сингл «Paris», британская пресса восторженно отзывалась о нём: NME и The Guardian немедленно назвали его «Синглом недели». Заводное звучание Friendly Fires — нечто среднее между Phoenix и Prince — открывало новые горизонты. Все участники группы — большие поклонники электронной и пост-рок музыки. Например, «White Diamonds» — это музыкальное признание в любви к кёльнскому лейблу Kompakt, а трек «Jump In The Pool», спродюсированный Полом Эпвортом, — дань уважения My Bloody Valentine.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Friendly Fires - Friendly Fires (coloured) (0634904438319) виниловая пластинка - купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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