Top.Mail.Ru
Rainbow - Ritchie Blackmore's Rainbow (0600753535868) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Rainbow - Ritchie Blackmore's Rainbow (0600753535868) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Rainbow - Ritchie Blackmore&#039;s Rainbow (0600753535868) - фото 1
Rainbow - Ritchie Blackmore&#039;s Rainbow (0600753535868) - фото 2
Rainbow - Ritchie Blackmore&#039;s Rainbow (0600753535868) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Rainbow
Альбом (сингл)
Ritchie Blackmore's Rainbow
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rainbow - Ritchie Blackmore&#039;s Rainbow (0600753535868) - фото 1
  • Rainbow - Ritchie Blackmore&#039;s Rainbow (0600753535868) - фото 2
  • Rainbow - Ritchie Blackmore&#039;s Rainbow (0600753535868) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748447
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rainbow - Ritchie Blackmore's Rainbow (0600753535868) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0600753535868]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Rainbow
Альбом (сингл)
Ritchie Blackmore's Rainbow
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Man On The Silver Mountain, Self Portrait, Black Sheep Of The Family, Catch The Rainbow, Snake Charmer, The Temple Of The King, If You Don't Like Rock N' Roll, Sixteenth Century Greensleeves, Still I'm Sad
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Rainbow - Ritchie Blackmore's Rainbow (0600753535868) виниловая пластинка

Ritchie Blackmore’s Rainbow — дебютный альбом британско-американской группы Rainbow, вышедший в мае 1975 года. В чартах Британии этот диск занял 11-е место, в США — 30-е

Отзывы о товаре Rainbow - Ritchie Blackmore's Rainbow (0600753535868) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0600753535868]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Rainbow
Альбом (сингл)
Ritchie Blackmore's Rainbow
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Man On The Silver Mountain, Self Portrait, Black Sheep Of The Family, Catch The Rainbow, Snake Charmer, The Temple Of The King, If You Don't Like Rock N' Roll, Sixteenth Century Greensleeves, Still I'm Sad
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Ritchie Blackmore’s Rainbow — дебютный альбом британско-американской группы Rainbow, вышедший в мае 1975 года. В чартах Британии этот диск занял 11-е место, в США — 30-е
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rainbow - Ritchie Blackmore's Rainbow (0600753535868) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...