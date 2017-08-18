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Calvin Harris - Funk Wav Bounces Vol.1 (0889854434212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Calvin Harris - Funk Wav Bounces Vol.1 (0889854434212) виниловая пластинка

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Calvin Harris - Funk Wav Bounces Vol.1 (0889854434212) виниловая пластинка - фото 1
Calvin Harris - Funk Wav Bounces Vol.1 (0889854434212) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.08.2017
Исполнитель
Calvin Harris
Альбом (сингл)
FUNK WAV BOUNCES VOL. 1
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Calvin Harris - Funk Wav Bounces Vol.1 (0889854434212) виниловая пластинка - фото 1
  • Calvin Harris - Funk Wav Bounces Vol.1 (0889854434212) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 150780
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Calvin Harris - Funk Wav Bounces Vol.1 (0889854434212) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция HARRIS, CALVIN
filter_none Товар входит в коллекцию HARRIS, CALVIN

Коллекция HARRIS, CALVIN


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.08.2017
Исполнитель
Calvin Harris
Альбом (сингл)
FUNK WAV BOUNCES VOL. 1
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Calvin Harris - Funk Wav Bounces Vol.1 (0889854434212) виниловая пластинка

Track List

A1Slide
A2Cash Out
B1Heatstroke
B2Rollin
C1Prayers Up
C2Holiday
C3Skrt On Me
D1Feels
D2Faking It
D3Hard To Love

Отзывы о товаре Calvin Harris - Funk Wav Bounces Vol.1 (0889854434212) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.08.2017
Исполнитель
Calvin Harris
Альбом (сингл)
FUNK WAV BOUNCES VOL. 1
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание

Track List

A1Slide
A2Cash Out
B1Heatstroke
B2Rollin
C1Prayers Up
C2Holiday
C3Skrt On Me
D1Feels
D2Faking It
D3Hard To Love
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Calvin Harris - Funk Wav Bounces Vol.1 (0889854434212) виниловая пластинка - купить по цене 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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