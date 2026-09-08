Top.Mail.Ru
Diana Ross and The Supremes, No 1S (0600753576724) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Diana Ross and The Supremes, No 1S (0600753576724) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Diana Ross and The Supremes, No 1S (0600753576724) виниловая пластинка - фото 1
Diana Ross and The Supremes, No 1S (0600753576724) виниловая пластинка - фото 2
Diana Ross and The Supremes, No 1S (0600753576724) виниловая пластинка - фото 3
Diana Ross and The Supremes, No 1S (0600753576724) виниловая пластинка - фото 4
Diana Ross and The Supremes, No 1S (0600753576724) виниловая пластинка - фото 5
Diana Ross and The Supremes, No 1S (0600753576724) виниловая пластинка - фото 6
Diana Ross and The Supremes, No 1S (0600753576724) виниловая пластинка - фото 7
Diana Ross and The Supremes, No 1S (0600753576724) виниловая пластинка - фото 8
Diana Ross and The Supremes, No 1S (0600753576724) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Diana Ross and The Supremes
Альбом (сингл)
NO 1S
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Diana Ross and The Supremes, No 1S (0600753576724) виниловая пластинка - фото 1
  • Diana Ross and The Supremes, No 1S (0600753576724) виниловая пластинка - фото 2
  • Diana Ross and The Supremes, No 1S (0600753576724) виниловая пластинка - фото 3
  • Diana Ross and The Supremes, No 1S (0600753576724) виниловая пластинка - фото 4
  • Diana Ross and The Supremes, No 1S (0600753576724) виниловая пластинка - фото 5
  • Diana Ross and The Supremes, No 1S (0600753576724) виниловая пластинка - фото 6
  • Diana Ross and The Supremes, No 1S (0600753576724) виниловая пластинка - фото 7
  • Diana Ross and The Supremes, No 1S (0600753576724) виниловая пластинка - фото 8
  • Diana Ross and The Supremes, No 1S (0600753576724) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 104020
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Diana Ross and The Supremes, No 1S (0600753576724) виниловая пластинка
5 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blaricum C.D. Company (B.C.D.)
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blaricum C.D. Company (B.C.D.)
Barcode
[0600753576724]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Diana Ross and The Supremes
Альбом (сингл)
NO 1S
Жанр
Soul
Трек-лист
The Supremes–Where Did Our Love Go, The Supremes–Baby Love, The Supremes–Come See About Me, The Supremes–Stop! In The Name Of Love, The Supremes–Back In My Arms Again, The Supremes–I Hear A Symphony, The Supremes–You Can't Hurry Love, The Supremes–You Keep Me Hangin' On, The Supremes–Love Is Here And Now You're Gone, The Supremes–The Happening, Diana Ross & The Supremes*–Reflections, Diana Ross & The Supremes*–Love Child, Diana Ross & The Supremes* With The Temptations–I'm Gonna Make You Love Me
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Diana Ross and The Supremes, No 1S (0600753576724) виниловая пластинка

Track List

A1The Supremes – Where Did Our Love Go
A2The Supremes – Baby Love
A3The Supremes – Come See About Me
A4The Supremes – Stop! In The Name Of Love
A5The Supremes – Back In My Arms Again
A6The Supremes – I Hear A Symphony
A7The Supremes – You Can't Hurry Love
B1The Supremes – You Keep Me Hangin' On
B2The Supremes – Love Is Here And Now You're Gone
B3The Supremes – The Happening
B4Diana Ross & The Supremes – Reflections
B5Diana Ross & The Supremes – Love Child
B6Diana Ross & The Supremes, The Temptations – I'm Gonna Make You Love Me
B7Diana Ross & The Supremes – Someday We'll Be Together
C1The Supremes – Stoned Love
C2Diana Ross – Ain't No Mountain High Enough
C3Diana Ross – Touch Me In The Morning
C4Diana Ross – The Theme From Mahogany (Do You Know Where You're Going To?)
C5Diana Ross – Love Hangover
D1Diana Ross – The Boss
D2Diana Ross – Upside Down
D3Diana Ross – I'm Coming Out
D4Diana Ross, Lionel Richie – Endless Love

Bonus Track

D5The Supremes – You Keep Me Hangin' On (Almighty Mix Edit)



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Diana Ross and The Supremes, No 1S (0600753576724) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Blaricum C.D. Company (B.C.D.)
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blaricum C.D. Company (B.C.D.)
Barcode
[0600753576724]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Diana Ross and The Supremes
Альбом (сингл)
NO 1S
Жанр
Soul
Трек-лист
The Supremes–Where Did Our Love Go, The Supremes–Baby Love, The Supremes–Come See About Me, The Supremes–Stop! In The Name Of Love, The Supremes–Back In My Arms Again, The Supremes–I Hear A Symphony, The Supremes–You Can't Hurry Love, The Supremes–You Keep Me Hangin' On, The Supremes–Love Is Here And Now You're Gone, The Supremes–The Happening, Diana Ross & The Supremes*–Reflections, Diana Ross & The Supremes*–Love Child, Diana Ross & The Supremes* With The Temptations–I'm Gonna Make You Love Me
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание

Track List

A1The Supremes – Where Did Our Love Go
A2The Supremes – Baby Love
A3The Supremes – Come See About Me
A4The Supremes – Stop! In The Name Of Love
A5The Supremes – Back In My Arms Again
A6The Supremes – I Hear A Symphony
A7The Supremes – You Can't Hurry Love
B1The Supremes – You Keep Me Hangin' On
B2The Supremes – Love Is Here And Now You're Gone
B3The Supremes – The Happening
B4Diana Ross & The Supremes – Reflections
B5Diana Ross & The Supremes – Love Child
B6Diana Ross & The Supremes, The Temptations – I'm Gonna Make You Love Me
B7Diana Ross & The Supremes – Someday We'll Be Together
C1The Supremes – Stoned Love
C2Diana Ross – Ain't No Mountain High Enough
C3Diana Ross – Touch Me In The Morning
C4Diana Ross – The Theme From Mahogany (Do You Know Where You're Going To?)
C5Diana Ross – Love Hangover
D1Diana Ross – The Boss
D2Diana Ross – Upside Down
D3Diana Ross – I'm Coming Out
D4Diana Ross, Lionel Richie – Endless Love

Bonus Track

D5The Supremes – You Keep Me Hangin' On (Almighty Mix Edit)


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Diana Ross and The Supremes, No 1S (0600753576724) виниловая пластинка - по цене 5580 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...