Diana Ross and The Supremes, No 1S (0600753576724) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Diana Ross and The Supremes
Альбом (сингл)
NO 1S
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб.
В наличии
Код товара: 104020
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5 580 руб.
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Характеристики
Бренд
Blaricum C.D. Company (B.C.D.)
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blaricum C.D. Company (B.C.D.)
Barcode
[0600753576724]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Diana Ross and The Supremes
Альбом (сингл)
NO 1S
Жанр
Soul
Трек-лист
The Supremes–Where Did Our Love Go, The Supremes–Baby Love, The Supremes–Come See About Me, The Supremes–Stop! In The Name Of Love, The Supremes–Back In My Arms Again, The Supremes–I Hear A Symphony, The Supremes–You Can't Hurry Love, The Supremes–You Keep Me Hangin' On, The Supremes–Love Is Here And Now You're Gone, The Supremes–The Happening, Diana Ross & The Supremes*–Reflections, Diana Ross & The Supremes*–Love Child, Diana Ross & The Supremes* With The Temptations–I'm Gonna Make You Love Me
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Diana Ross and The Supremes, No 1S (0600753576724) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Supremes – Where Did Our Love Go
|A2
|The Supremes – Baby Love
|A3
|The Supremes – Come See About Me
|A4
|The Supremes – Stop! In The Name Of Love
|A5
|The Supremes – Back In My Arms Again
|A6
|The Supremes – I Hear A Symphony
|A7
|The Supremes – You Can't Hurry Love
|B1
|The Supremes – You Keep Me Hangin' On
|B2
|The Supremes – Love Is Here And Now You're Gone
|B3
|The Supremes – The Happening
|B4
|Diana Ross & The Supremes – Reflections
|B5
|Diana Ross & The Supremes – Love Child
|B6
|Diana Ross & The Supremes, The Temptations – I'm Gonna Make You Love Me
|B7
|Diana Ross & The Supremes – Someday We'll Be Together
|C1
|The Supremes – Stoned Love
|C2
|Diana Ross – Ain't No Mountain High Enough
|C3
|Diana Ross – Touch Me In The Morning
|C4
|Diana Ross – The Theme From Mahogany (Do You Know Where You're Going To?)
|C5
|Diana Ross – Love Hangover
|D1
|Diana Ross – The Boss
|D2
|Diana Ross – Upside Down
|D3
|Diana Ross – I'm Coming Out
|D4
|Diana Ross, Lionel Richie – Endless Love
Bonus Track
|D5
|The Supremes – You Keep Me Hangin' On (Almighty Mix Edit)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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Бренд
Blaricum C.D. Company (B.C.D.)
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blaricum C.D. Company (B.C.D.)
Barcode
[0600753576724]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Diana Ross and The Supremes
Альбом (сингл)
NO 1S
Жанр
Soul
Трек-лист
The Supremes–Where Did Our Love Go, The Supremes–Baby Love, The Supremes–Come See About Me, The Supremes–Stop! In The Name Of Love, The Supremes–Back In My Arms Again, The Supremes–I Hear A Symphony, The Supremes–You Can't Hurry Love, The Supremes–You Keep Me Hangin' On, The Supremes–Love Is Here And Now You're Gone, The Supremes–The Happening, Diana Ross & The Supremes*–Reflections, Diana Ross & The Supremes*–Love Child, Diana Ross & The Supremes* With The Temptations–I'm Gonna Make You Love Me
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Track List
|A1
|The Supremes – Where Did Our Love Go
|A2
|The Supremes – Baby Love
|A3
|The Supremes – Come See About Me
|A4
|The Supremes – Stop! In The Name Of Love
|A5
|The Supremes – Back In My Arms Again
|A6
|The Supremes – I Hear A Symphony
|A7
|The Supremes – You Can't Hurry Love
|B1
|The Supremes – You Keep Me Hangin' On
|B2
|The Supremes – Love Is Here And Now You're Gone
|B3
|The Supremes – The Happening
|B4
|Diana Ross & The Supremes – Reflections
|B5
|Diana Ross & The Supremes – Love Child
|B6
|Diana Ross & The Supremes, The Temptations – I'm Gonna Make You Love Me
|B7
|Diana Ross & The Supremes – Someday We'll Be Together
|C1
|The Supremes – Stoned Love
|C2
|Diana Ross – Ain't No Mountain High Enough
|C3
|Diana Ross – Touch Me In The Morning
|C4
|Diana Ross – The Theme From Mahogany (Do You Know Where You're Going To?)
|C5
|Diana Ross – Love Hangover
|D1
|Diana Ross – The Boss
|D2
|Diana Ross – Upside Down
|D3
|Diana Ross – I'm Coming Out
|D4
|Diana Ross, Lionel Richie – Endless Love
Bonus Track
|D5
|The Supremes – You Keep Me Hangin' On (Almighty Mix Edit)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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