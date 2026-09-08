Diana Ross and The Supremes, No 1S (0600753576724) виниловая пластинка

Трек-лист

The Supremes–Where Did Our Love Go, The Supremes–Baby Love, The Supremes–Come See About Me, The Supremes–Stop! In The Name Of Love, The Supremes–Back In My Arms Again, The Supremes–I Hear A Symphony, The Supremes–You Can't Hurry Love, The Supremes–You Keep Me Hangin' On, The Supremes–Love Is Here And Now You're Gone, The Supremes–The Happening, Diana Ross & The Supremes*–Reflections, Diana Ross & The Supremes*–Love Child, Diana Ross & The Supremes* With The Temptations–I'm Gonna Make You Love Me