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America - Holiday Harmony (coloured) (0792755872161) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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America - Holiday Harmony (coloured) (0792755872161) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
America
Альбом (сингл)
Holiday Harmony
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • America - Holiday Harmony (coloured) (0792755872161) - фото 1
  • America - Holiday Harmony (coloured) (0792755872161) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748445
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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America - Holiday Harmony (coloured) (0792755872161) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Primary Wave Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Primary Wave
Barcode
[0792755872161]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
America
Альбом (сингл)
Holiday Harmony
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Winter Wonderland, Let It Snow, White Christmas, A Christmas to Remember, Have Yourself a Merry Little Christmas, Sleigh Ride, Silver Bells, Christmas in California, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, Winter Holidays, Frosty the Snowman, Silent Night, The First Noel
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара America - Holiday Harmony (coloured) (0792755872161) виниловая пластинка

Holiday Harmony — рождественский альбом американского фолк-рок-дуэта America, выпущенный лейблом Rhino Records в 2002 году. Альбом впервые выходит на виниле ограниченным тиражом Спродюсированный Эндрю Голдом, альбом содержит ряд традиционных рождественских стандартов, некоторые из которых были записаны с явными параллелями с американскими хитами. Например, припев «la-la-la» в «Winter Wonderland» сильно напоминает «A Horse With No Name», а в «White Christmas» используется стиль игры на гитаре, похожий на тот, что используется в «Tin Man». Альбом содержит три новые песни: «A Christmas to Remember», «Winter Holidays» и «Christmas in California» в стиле «Ventura Highway». «Winter Wonderland» достиг 26-го места в чарте Radio & Records Adult Contemporary.

Отзывы о товаре America - Holiday Harmony (coloured) (0792755872161) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Primary Wave Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Primary Wave
Barcode
[0792755872161]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
America
Альбом (сингл)
Holiday Harmony
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Winter Wonderland, Let It Snow, White Christmas, A Christmas to Remember, Have Yourself a Merry Little Christmas, Sleigh Ride, Silver Bells, Christmas in California, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, Winter Holidays, Frosty the Snowman, Silent Night, The First Noel
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Holiday Harmony — рождественский альбом американского фолк-рок-дуэта America, выпущенный лейблом Rhino Records в 2002 году. Альбом впервые выходит на виниле ограниченным тиражом Спродюсированный Эндрю Голдом, альбом содержит ряд традиционных рождественских стандартов, некоторые из которых были записаны с явными параллелями с американскими хитами. Например, припев «la-la-la» в «Winter Wonderland» сильно напоминает «A Horse With No Name», а в «White Christmas» используется стиль игры на гитаре, похожий на тот, что используется в «Tin Man». Альбом содержит три новые песни: «A Christmas to Remember», «Winter Holidays» и «Christmas in California» в стиле «Ventura Highway». «Winter Wonderland» достиг 26-го места в чарте Radio & Records Adult Contemporary.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


America - Holiday Harmony (coloured) (0792755872161) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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