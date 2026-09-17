Top.Mail.Ru
Aphex Twin - Didgeridoo (EP) (5060944577216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Aphex Twin - Didgeridoo (EP) (5060944577216) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Aphex Twin - Didgeridoo (EP) (5060944577216) - фото 1
Aphex Twin - Didgeridoo (EP) (5060944577216) - фото 2
Aphex Twin - Didgeridoo (EP) (5060944577216) - фото 3
Aphex Twin - Didgeridoo (EP) (5060944577216) - фото 4
Aphex Twin - Didgeridoo (EP) (5060944577216) - фото 5
Aphex Twin - Didgeridoo (EP) (5060944577216) - фото 6
Aphex Twin - Didgeridoo (EP) (5060944577216) - фото 7
Aphex Twin - Didgeridoo (EP) (5060944577216) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Aphex Twin
Альбом (сингл)
Didgeridoo
Жанр
Techno
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aphex Twin - Didgeridoo (EP) (5060944577216) - фото 1
  • Aphex Twin - Didgeridoo (EP) (5060944577216) - фото 2
  • Aphex Twin - Didgeridoo (EP) (5060944577216) - фото 3
  • Aphex Twin - Didgeridoo (EP) (5060944577216) - фото 4
  • Aphex Twin - Didgeridoo (EP) (5060944577216) - фото 5
  • Aphex Twin - Didgeridoo (EP) (5060944577216) - фото 6
  • Aphex Twin - Didgeridoo (EP) (5060944577216) - фото 7
  • Aphex Twin - Didgeridoo (EP) (5060944577216) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748438
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Aphex Twin - Didgeridoo (EP) (5060944577216) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
R&S
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
R&S
Barcode
[5060944577216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Aphex Twin
Альбом (сингл)
Didgeridoo
Жанр
Techno
Трек-лист
Digeridoo, Flap Head, Phloam, Isoprophlex, Didgeridoo (Cr7e Version), Didgeridoo (Live In Cornwall) (Cr7e Version), Isoprophlex (Slow) (Cr7e Version), Phloam (Cr7e Version)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Aphex Twin - Didgeridoo (EP) (5060944577216) виниловая пластинка

Digeridoo — EP музыканта Ричарда Д. Джеймса под псевдонимом The Aphex Twin выпущенный в 1992 году Расширенное переиздание на виниле. «Слишком легко сделать стандартную танцевальную пьесу», — сказал Aphex Twin в 1992 году. «Нужно немного подумать, чтобы получить что-то немного другое». "Didgeridoo" был выпущен на бельгийском лейбле R&S Records в 1992 году и в мае того же года достиг 55-го места в британских чартах продаж синглов. За более чем 30 лет этот трек остается одним из самых важных в огромном каталоге Aphex Twin, который продолжает удивлять и вдохновлять. Четырехтрековый EP, который также включает в себя раннюю продукцию Aphex (теперь уже ставшую классикой), в том числе кислотный индастриал "Flap Head" и гиперболический футуризм "Isopropanol", укрепил отношения с лейблом R&S, который в том же году выпустил EP «Xylem Tube» и ключевой альбом «Selected Ambient Works 85-92». Это первое переиздание EP с дополнительным материалом. Копаясь в своих DAT-архивах (предположительно хранящихся в армейском ящике для боеприпасов), Ричард Джеймс вновь обратился к этим записям.

Отзывы о товаре Aphex Twin - Didgeridoo (EP) (5060944577216) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
R&S
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
R&S
Barcode
[5060944577216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Aphex Twin
Альбом (сингл)
Didgeridoo
Жанр
Techno
Трек-лист
Digeridoo, Flap Head, Phloam, Isoprophlex, Didgeridoo (Cr7e Version), Didgeridoo (Live In Cornwall) (Cr7e Version), Isoprophlex (Slow) (Cr7e Version), Phloam (Cr7e Version)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
Digeridoo — EP музыканта Ричарда Д. Джеймса под псевдонимом The Aphex Twin выпущенный в 1992 году Расширенное переиздание на виниле. «Слишком легко сделать стандартную танцевальную пьесу», — сказал Aphex Twin в 1992 году. «Нужно немного подумать, чтобы получить что-то немного другое». "Didgeridoo" был выпущен на бельгийском лейбле R&S Records в 1992 году и в мае того же года достиг 55-го места в британских чартах продаж синглов. За более чем 30 лет этот трек остается одним из самых важных в огромном каталоге Aphex Twin, который продолжает удивлять и вдохновлять. Четырехтрековый EP, который также включает в себя раннюю продукцию Aphex (теперь уже ставшую классикой), в том числе кислотный индастриал "Flap Head" и гиперболический футуризм "Isopropanol", укрепил отношения с лейблом R&S, который в том же году выпустил EP «Xylem Tube» и ключевой альбом «Selected Ambient Works 85-92». Это первое переиздание EP с дополнительным материалом. Копаясь в своих DAT-архивах (предположительно хранящихся в армейском ящике для боеприпасов), Ричард Джеймс вновь обратился к этим записям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aphex Twin - Didgeridoo (EP) (5060944577216) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...