OST - Spider-Man (Danny Elfman) (coloured) (0196587289515) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Spider-Man
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748423
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587289515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Spider-Man
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title, Transformations, Costume Montage, Revenge, First Web, Something's Different, City Montage, Alone, Parade Attack, Specter of the Goblin, Revelation, Getting Through, Final Confrontation, Farewell, End Credits
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара OST - Spider-Man (Danny Elfman) (coloured) (0196587289515) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Main Title, Transformations, Costume Montage, Revenge, First Web, Something's Different, City Montage, Alone, Parade Attack, Specter of the Goblin, Revelation, Getting Through, Final Confrontation, Farewell, End Credits
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587289515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Spider-Man
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title, Transformations, Costume Montage, Revenge, First Web, Something's Different, City Montage, Alone, Parade Attack, Specter of the Goblin, Revelation, Getting Through, Final Confrontation, Farewell, End Credits
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Main Title, Transformations, Costume Montage, Revenge, First Web, Something's Different, City Montage, Alone, Parade Attack, Specter of the Goblin, Revelation, Getting Through, Final Confrontation, Farewell, End Credits
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
OST - Spider-Man (Danny Elfman) (coloured) (0196587289515) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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