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OST - Spider-Man (Danny Elfman) (coloured) (0196587289515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Spider-Man (Danny Elfman) (coloured) (0196587289515) виниловая пластинка

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OST - Spider-Man (Danny Elfman) (coloured) (0196587289515) - фото 1
OST - Spider-Man (Danny Elfman) (coloured) (0196587289515) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Spider-Man
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Spider-Man (Danny Elfman) (coloured) (0196587289515) - фото 1
  • OST - Spider-Man (Danny Elfman) (coloured) (0196587289515) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748423
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587289515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Spider-Man
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title, Transformations, Costume Montage, Revenge, First Web, Something's Different, City Montage, Alone, Parade Attack, Specter of the Goblin, Revelation, Getting Through, Final Confrontation, Farewell, End Credits
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара OST - Spider-Man (Danny Elfman) (coloured) (0196587289515) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Main Title, Transformations, Costume Montage, Revenge, First Web, Something's Different, City Montage, Alone, Parade Attack, Specter of the Goblin, Revelation, Getting Through, Final Confrontation, Farewell, End Credits

Отзывы о товаре OST - Spider-Man (Danny Elfman) (coloured) (0196587289515) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587289515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Spider-Man
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title, Transformations, Costume Montage, Revenge, First Web, Something's Different, City Montage, Alone, Parade Attack, Specter of the Goblin, Revelation, Getting Through, Final Confrontation, Farewell, End Credits
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Main Title, Transformations, Costume Montage, Revenge, First Web, Something's Different, City Montage, Alone, Parade Attack, Specter of the Goblin, Revelation, Getting Through, Final Confrontation, Farewell, End Credits
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