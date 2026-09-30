Cake - Comfort Eagle (0196587624514) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cake
Альбом (сингл)
Comfort Eagle
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748401
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587624514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cake
Альбом (сингл)
Comfort Eagle
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Opera Singer, Meanwhile, Rick James..., Shadow Stabbing, Short Skirt / Long Jacket, Commissioning A Symphony In C, Arco Arena, Comfort Eagle, Long Line Of Cars, Love You Madly, Pretty Pink Ribbon, World Of Two
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Cake - Comfort Eagle (0196587624514) виниловая пластинка
Следующим альбомом в нашей виниловой серии от Cake стал "Comfort Eagle", четвертый студийный альбом группы, в который вошли хитовые синглы "Short Skirt / Long Jacket", "Love You Madly" и "Comfort Eagle". Содержит ремастированное аудио и впервые выходит в виде отдельного 180-граммового 1-LP-винила (ранее он был доступен в составе бокс-сета RSD).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587624514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cake
Альбом (сингл)
Comfort Eagle
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Opera Singer, Meanwhile, Rick James..., Shadow Stabbing, Short Skirt / Long Jacket, Commissioning A Symphony In C, Arco Arena, Comfort Eagle, Long Line Of Cars, Love You Madly, Pretty Pink Ribbon, World Of Two
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Следующим альбомом в нашей виниловой серии от Cake стал "Comfort Eagle", четвертый студийный альбом группы, в который вошли хитовые синглы "Short Skirt / Long Jacket", "Love You Madly" и "Comfort Eagle". Содержит ремастированное аудио и впервые выходит в виде отдельного 180-граммового 1-LP-винила (ранее он был доступен в составе бокс-сета RSD).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Cake - Comfort Eagle (0196587624514) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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