Incubus - 8 (0602488534987) виниловая пластинка
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Описание товара Incubus - 8 (0602488534987) виниловая пластинка
«8» — восьмой студийный альбом американской рок-группы Incubus, выпущенный в 2017 году. Издание на 180 г виниле Incubus — американская рок-группа из Калабасаса, штат Калифорния. Группа была основана в 1991 году вокалистом Брэндоном Бойдом, ведущим гитаристом Майком Эйнзигером и барабанщиком Хосе Пасильясом, когда они ещё учились в средней школе Калабасаса. Позже состав расширился, включив басиста Алекса «Дирка Лэнса» Катунича и Гэвина «DJ Lyfe» Коппеля. В итоге их заменили: Бен Кенни занял место басиста, а DJ Kilmore стал диджеем группы. В 2024 году Николь Роу заменила Кенни на бас-гитаре. Звучание Incubus описывается как смесь рэп-метала, фанка, джаза и пост-гранжа, часто с элементами хип-хопа. Этот эклектичный стиль помог им стать одной из самых популярных альтернативных метал-групп начала 2000-х годов. Группа добилась значительного коммерческого успеха, получив множество платиновых сертификатов и выпустив несколько хитовых синглов. В 2017 году они выпустили свой восьмой студийный альбом «8», в создании и сведении которого участвовал Skrillex.
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