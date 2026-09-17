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Delain - We Are The Others (coloured) (8719262042414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Delain - We Are The Others (coloured) (8719262042414) виниловая пластинка

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Delain - We Are The Others (coloured) (8719262042414) - фото 2
Delain - We Are The Others (coloured) (8719262042414) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Delain
Альбом (сингл)
We Are The Others
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Delain - We Are The Others (coloured) (8719262042414) - фото 1
  • Delain - We Are The Others (coloured) (8719262042414) - фото 2
  • Delain - We Are The Others (coloured) (8719262042414) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748315
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Delain - We Are The Others (coloured) (8719262042414) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Delain
Альбом (сингл)
We Are The Others
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Mother Machine, Electricity, We Are The Others, Milk And Honey, Hit Me With Your Best Shot, I Want You, Where Is The Blood (feat. Burton C. Bell), Generation Me, Babylon, Are You Done With Me, Get The Devil Out Of Me, Not Enough
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Delain - We Are The Others (coloured) (8719262042414) виниловая пластинка

Голландская симфоник-метал группа Delain выпустила свой третий студийный альбом We Are the Others в 2012 году, получивший положительные отзывы музыкальных критиков. Название альбома было вдохновлено убийством 20-летней Софи Ланкастер, чья смерть, вероятно, была преступлением на почве ненависти из-за ее принадлежности к готической субкультуре. Были выпущены два сингла: «Get The Devil Out of Me» и заглавный трек «We Are The Others», для которого группа сняла музыкальное видео с участием многих известных деятелей метал-сцены, включая Джорджа Остхука, Шарон ден Адель, Роберта Вестерхольта и Роба ван дер Лоо. В записи альбома приняли участие такие приглашенные музыканты, как Бертон С. Белл (экс-Fear Factory) и Марко Хиетала (экс-Nightwish), а продюсером выступил Якоб Хеллнер (он же Tripod), наиболее известный по продюсированию большинства альбомов Rammstein. Данное издание альбома We Are the Others содержит вкладыш и выпущено ограниченным тиражом всего в 750 экземпляров, каждый из которых имеет индивидуальный номер, на виниле оранжевого и черного мраморного цвета.

Отзывы о товаре Delain - We Are The Others (coloured) (8719262042414) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Delain
Альбом (сингл)
We Are The Others
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Mother Machine, Electricity, We Are The Others, Milk And Honey, Hit Me With Your Best Shot, I Want You, Where Is The Blood (feat. Burton C. Bell), Generation Me, Babylon, Are You Done With Me, Get The Devil Out Of Me, Not Enough
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Голландская симфоник-метал группа Delain выпустила свой третий студийный альбом We Are the Others в 2012 году, получивший положительные отзывы музыкальных критиков. Название альбома было вдохновлено убийством 20-летней Софи Ланкастер, чья смерть, вероятно, была преступлением на почве ненависти из-за ее принадлежности к готической субкультуре. Были выпущены два сингла: «Get The Devil Out of Me» и заглавный трек «We Are The Others», для которого группа сняла музыкальное видео с участием многих известных деятелей метал-сцены, включая Джорджа Остхука, Шарон ден Адель, Роберта Вестерхольта и Роба ван дер Лоо. В записи альбома приняли участие такие приглашенные музыканты, как Бертон С. Белл (экс-Fear Factory) и Марко Хиетала (экс-Nightwish), а продюсером выступил Якоб Хеллнер (он же Tripod), наиболее известный по продюсированию большинства альбомов Rammstein. Данное издание альбома We Are the Others содержит вкладыш и выпущено ограниченным тиражом всего в 750 экземпляров, каждый из которых имеет индивидуальный номер, на виниле оранжевого и черного мраморного цвета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Delain - We Are The Others (coloured) (8719262042414) виниловая пластинка – стоимость товара 3800 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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