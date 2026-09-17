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Deee-Lite - World Clique (8719262029958) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Deee-Lite - World Clique (8719262029958) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Deee-Lite
Альбом (сингл)
World Clique
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deee-Lite - World Clique (8719262029958) - фото 1
  • Deee-Lite - World Clique (8719262029958) - фото 2
  • Deee-Lite - World Clique (8719262029958) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748314
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Deee-Lite - World Clique (8719262029958) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262029958]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Deee-Lite
Альбом (сингл)
World Clique
Жанр
Диско
Трек-лист
Good Beat, Power Of Love, I'm Very You, Smile On, What Is Love, World Clique, Esp, Groove Is In The Heart, Who Was That, Deep-Ending
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Deee-Lite - World Clique (8719262029958) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Good Beat, Power Of Love, I'm Very You, Smile On, What Is Love, World Clique, Esp, Groove Is In The Heart, Who Was That, Deep-Ending

Отзывы о товаре Deee-Lite - World Clique (8719262029958) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262029958]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Deee-Lite
Альбом (сингл)
World Clique
Жанр
Диско
Трек-лист
Good Beat, Power Of Love, I'm Very You, Smile On, What Is Love, World Clique, Esp, Groove Is In The Heart, Who Was That, Deep-Ending
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Good Beat, Power Of Love, I'm Very You, Smile On, What Is Love, World Clique, Esp, Groove Is In The Heart, Who Was That, Deep-Ending
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Deee-Lite - World Clique (8719262029958) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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