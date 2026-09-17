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Bomfunk MC's - Freestyler (V12) (8719262044562) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bomfunk MC's - Freestyler (V12) (8719262044562) виниловая пластинка

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Bomfunk MC&#039;s - Freestyler (V12) (8719262044562) - фото 1
Bomfunk MC&#039;s - Freestyler (V12) (8719262044562) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bomfunk MC's
Альбом (сингл)
Freestyler
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bomfunk MC&#039;s - Freestyler (V12) (8719262044562) - фото 1
  • Bomfunk MC&#039;s - Freestyler (V12) (8719262044562) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748310
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bomfunk MC's - Freestyler (V12) (8719262044562) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262044562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bomfunk MC's
Альбом (сингл)
Freestyler
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Freestyler (Radio Edit), Freestyler (Missing Link Mix), Freestyler (Happy Mickey Mouse Mix), Freestyler (Skillsters Mix), Freestyler (Dirty Rotten Scoundrels Surgical Spirit Mix), Freestyler (Alternative Radio Edit), Freestyler (Album Version)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Bomfunk MC's - Freestyler (V12) (8719262044562) виниловая пластинка

Сингл «Freestyler» финской хип-хоп-группы Bomfunk MC's достиг вершин хит-парадов более чем в 10 странах, включая Австралию, Германию, Италию и Новую Зеландию. Этот хит принёс ему награду «Лучший скандинавский исполнитель» на церемонии MTV Europe Music Awards в 2000 году. «Freestyler» в различных ремиксах выпущен в честь 25-летия тиражом 1000 экземпляров на прозрачном виниле Bomfunk MC's — финская хип-хоп-группа, существовавшая с 1998 по 2005 год, до воссоединения в 2018 году. Их самый большой хит «Freestyler» был выпущен в Финляндии 30 октября 1999 года в качестве третьего сингла с их дебютного студийного альбома In Stereo (1999), а также был выпущен за рубежом в феврале 2000 года.

Отзывы о товаре Bomfunk MC's - Freestyler (V12) (8719262044562) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262044562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Bomfunk MC's
Альбом (сингл)
Freestyler
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Freestyler (Radio Edit), Freestyler (Missing Link Mix), Freestyler (Happy Mickey Mouse Mix), Freestyler (Skillsters Mix), Freestyler (Dirty Rotten Scoundrels Surgical Spirit Mix), Freestyler (Alternative Radio Edit), Freestyler (Album Version)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Сингл «Freestyler» финской хип-хоп-группы Bomfunk MC's достиг вершин хит-парадов более чем в 10 странах, включая Австралию, Германию, Италию и Новую Зеландию. Этот хит принёс ему награду «Лучший скандинавский исполнитель» на церемонии MTV Europe Music Awards в 2000 году. «Freestyler» в различных ремиксах выпущен в честь 25-летия тиражом 1000 экземпляров на прозрачном виниле Bomfunk MC's — финская хип-хоп-группа, существовавшая с 1998 по 2005 год, до воссоединения в 2018 году. Их самый большой хит «Freestyler» был выпущен в Финляндии 30 октября 1999 года в качестве третьего сингла с их дебютного студийного альбома In Stereo (1999), а также был выпущен за рубежом в феврале 2000 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bomfunk MC's - Freestyler (V12) (8719262044562) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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