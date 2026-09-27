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Dimmu Borgir - Grand Serpent Rising (4065629741518) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dimmu Borgir - Grand Serpent Rising (4065629741518) виниловая пластинка

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Dimmu Borgir - Grand Serpent Rising (4065629741518) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dimmu Borgir
Альбом (сингл)
Grand Serpent Rising
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dimmu Borgir - Grand Serpent Rising (4065629741518) - фото 1
  • Dimmu Borgir - Grand Serpent Rising (4065629741518) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748270
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dimmu Borgir - Grand Serpent Rising (4065629741518) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629741518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dimmu Borgir
Альбом (сингл)
Grand Serpent Rising
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Tridentium, Ascent, As Seen in the Unseen, The Qryptfarer, Ulvgjeld & Blodsodel, Repository of Divine Transmutation, Slik Minnes en Alkymist, Phantom of the Nemesis, The Exonerated, Recognizant, At the Precipice of Convergence, Shadows of a Thousand Perceptions, Gj?ll
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Dimmu Borgir - Grand Serpent Rising (4065629741518) виниловая пластинка

Спустя восемь лет после выхода своего получившего признание критиков альбома Eonian, норвежские титаны симфонического блэк-метала Dimmu Borgir возвращаются с новым грандиозным произведением: Grand Serpent Rising. Альбом включает тринадцать мощных, но при этом удивительно разнообразных треков, подтверждающих статус группы как одной из самых впечатляющих сил в экстремальной музыке. Издание на виниле в гейтфолде Альбом Grand Serpent Rising был записан в Гётеборге с известным продюсером Фредриком Нордстрёмом, чье наследие в работе с группой включает такие знаковые альбомы, как Puritanical Euphoric Misanthropia и Death Cult Armageddon. Эта коллаборация вновь демонстрирует группу в ее самом масштабном и зловещем проявлении, сочетая оркестровое величие с неумолимой интенсивностью блэк-метала.

Отзывы о товаре Dimmu Borgir - Grand Serpent Rising (4065629741518) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629741518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dimmu Borgir
Альбом (сингл)
Grand Serpent Rising
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Tridentium, Ascent, As Seen in the Unseen, The Qryptfarer, Ulvgjeld & Blodsodel, Repository of Divine Transmutation, Slik Minnes en Alkymist, Phantom of the Nemesis, The Exonerated, Recognizant, At the Precipice of Convergence, Shadows of a Thousand Perceptions, Gj?ll
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Спустя восемь лет после выхода своего получившего признание критиков альбома Eonian, норвежские титаны симфонического блэк-метала Dimmu Borgir возвращаются с новым грандиозным произведением: Grand Serpent Rising. Альбом включает тринадцать мощных, но при этом удивительно разнообразных треков, подтверждающих статус группы как одной из самых впечатляющих сил в экстремальной музыке. Издание на виниле в гейтфолде Альбом Grand Serpent Rising был записан в Гётеборге с известным продюсером Фредриком Нордстрёмом, чье наследие в работе с группой включает такие знаковые альбомы, как Puritanical Euphoric Misanthropia и Death Cult Armageddon. Эта коллаборация вновь демонстрирует группу в ее самом масштабном и зловещем проявлении, сочетая оркестровое величие с неумолимой интенсивностью блэк-метала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dimmu Borgir - Grand Serpent Rising (4065629741518) виниловая пластинка - по цене 4560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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