Top.Mail.Ru
Duran Duran - Thank You (5054197915543) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Duran Duran - Thank You (5054197915543) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Duran Duran - Thank You (5054197915543) - фото 1
Duran Duran - Thank You (5054197915543) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
Thank You
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Duran Duran - Thank You (5054197915543) - фото 1
  • Duran Duran - Thank You (5054197915543) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748260
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Duran Duran - Thank You (5054197915543) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197915543]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
Thank You
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
TWhite Lines (Grandmaster Melle Mel), I Wanna Take You Higher (Sly & The Family Stone), Perfect Day (Lou Reed), Watching The Detectives (Elvis Costello), Lay Lady, Lay (Bob Dylan), Is A Joke (Public Enemy), Success (Iggy Pop), Crystal Ship (The Doors), Ball Of Confusion (The Temptations), Thank You (Led Zeppelin), Drive By (Duran Duran) — An original track / re-imagining of »The Chauffeur«, I Wanna Take You Higher Again (Sly & The Family Stone)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Duran Duran - Thank You (5054197915543) виниловая пластинка

Thank You — восьмой студийный альбом английской поп-рок- группы Duran Duran, выпущенный в 1995 году. Альбом впервые с 1995 года выпускается на виниле, в формате 2LP для обеспечения более высокого качества звука После десятилетий, когда альбом кавер-версий "Thank You" оставался одним из труднодоступных сокровищ для коллекционеров, его переиздают на виниле, что знаменует долгожданное возвращение музыки, которая изменила путь группы в десятилетие масштабных культурных перемен. Альбом "Thank You" стал смелым отступлением от привычного стиля. Исследуя широкий спектр влияний — от глэм-рока Лу Рида и Дэвида Боуи до тяжелых риффов Led Zeppelin и революционного хип-хопа Grandmaster Flash — Duran Duran продемонстрировали универсальность, которой мало кто из их коллег мог похвастаться. Хотя в то время это был смелый, экспериментальный шаг, с тех пор альбом значительно вырос в глазах критиков. Известный похвалами от самого Лу Рида, который назвал их версию "Perfect Day" лучшей кавер-версией в его творчестве, альбом теперь ценится как захватывающий, смешивающий жанры снимок художественной любознательности группы.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Duran Duran - Thank You (5054197915543) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197915543]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Duran Duran
Альбом (сингл)
Thank You
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
TWhite Lines (Grandmaster Melle Mel), I Wanna Take You Higher (Sly & The Family Stone), Perfect Day (Lou Reed), Watching The Detectives (Elvis Costello), Lay Lady, Lay (Bob Dylan), Is A Joke (Public Enemy), Success (Iggy Pop), Crystal Ship (The Doors), Ball Of Confusion (The Temptations), Thank You (Led Zeppelin), Drive By (Duran Duran) — An original track / re-imagining of »The Chauffeur«, I Wanna Take You Higher Again (Sly & The Family Stone)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Thank You — восьмой студийный альбом английской поп-рок- группы Duran Duran, выпущенный в 1995 году. Альбом впервые с 1995 года выпускается на виниле, в формате 2LP для обеспечения более высокого качества звука После десятилетий, когда альбом кавер-версий "Thank You" оставался одним из труднодоступных сокровищ для коллекционеров, его переиздают на виниле, что знаменует долгожданное возвращение музыки, которая изменила путь группы в десятилетие масштабных культурных перемен. Альбом "Thank You" стал смелым отступлением от привычного стиля. Исследуя широкий спектр влияний — от глэм-рока Лу Рида и Дэвида Боуи до тяжелых риффов Led Zeppelin и революционного хип-хопа Grandmaster Flash — Duran Duran продемонстрировали универсальность, которой мало кто из их коллег мог похвастаться. Хотя в то время это был смелый, экспериментальный шаг, с тех пор альбом значительно вырос в глазах критиков. Известный похвалами от самого Лу Рида, который назвал их версию "Perfect Day" лучшей кавер-версией в его творчестве, альбом теперь ценится как захватывающий, смешивающий жанры снимок художественной любознательности группы.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Duran Duran - Thank You (5054197915543) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...