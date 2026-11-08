Планшет Huawei MatePad SE 11 8/128 (53014NTJ) Gray
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
Huawei MatePad SE
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 630 руб.
В наличии
Код товара: 748159
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Доставка в Санкт-Петербурге
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21 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Линейка
Huawei MatePad SE
Цвет
серый
Комлектация
планшет, документация, зарядное устройство, кабель USB-C, документация, упаковка
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7700
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
252.3x163.8x6.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х17х4
Вес, г.
730
Описание товара Планшет Huawei MatePad SE 11 8/128 (53014NTJ) Gray
Планшет HUAWEI MatePad SE 11 Wi-Fi со встроенной памятью 128 ГБ обладает серым металлическим корпусом. Диагональ его экрана составляет 11 дюймов. В конструкции нашлось место для 4 динамиков с аудиоэффектами HUAWEI Histen 9.0 и 2 микрофонов. Время воспроизведения видео у планшета составляет около 11 ч. При этом он поддерживает технологию быстрой зарядки. Для выхода в интернет имеется модуль Wi-Fi. Для видеосвязи и классных фото у HUAWEI MatePad SE 11 Wi-Fi есть камеры на 8 и на 5 Мп с возможностью ставить водяной знак.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги, 10 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, На Android, для школы и школьника, 64 Гб, озу 4 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
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Бренд
Линейка
Huawei MatePad SE
Цвет
серый
Комлектация
планшет, документация, зарядное устройство, кабель USB-C, документация, упаковка
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
8
Развернуть
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7700
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
252.3x163.8x6.9 мм
Страна производитель
Китай
Планшет HUAWEI MatePad SE 11 Wi-Fi со встроенной памятью 128 ГБ обладает серым металлическим корпусом. Диагональ его экрана составляет 11 дюймов. В конструкции нашлось место для 4 динамиков с аудиоэффектами HUAWEI Histen 9.0 и 2 микрофонов. Время воспроизведения видео у планшета составляет около 11 ч. При этом он поддерживает технологию быстрой зарядки. Для выхода в интернет имеется модуль Wi-Fi. Для видеосвязи и классных фото у HUAWEI MatePad SE 11 Wi-Fi есть камеры на 8 и на 5 Мп с возможностью ставить водяной знак.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги, 10 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, На Android, для школы и школьника, 64 Гб, озу 4 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: большие, 11 дюймов, для студента, 128 Гб, Игровые
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги, 10 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, На Android, для школы и школьника, 64 Гб, озу 4 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: большие, 11 дюймов, для студента, 128 Гб, Игровые
Планшет Huawei MatePad SE 11 8/128 (53014NTJ) Gray - этот товар вы можете купить по цене 21630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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