Планшет Huawei MatePad SE 11 LTE (2026) 8/128Gb (53014PKB) Gray + стилус
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Huawei MatePad SE 11 LTE (2026) 8/128Gb (53014PKB) Gray + стилус
Планшет HUAWEI MatePad SE 11 LTE (2026) 128 ГБ представлен в сером металлическом корпусе толщиной 6.9 мм. На 11-дюймовом экране IPS с разрешением 1920x1200 пикселей передается четкая картинка с яркими и натуральными оттенками. Защитное стекло уберегает от появления царапин. Для создания заметок, письма и рисования предусмотрено электронное перо. Аппаратная платформа с процессором HiSilicon Kirin 710A и 8 ГБ оперативной памяти гарантирует плавную работу приложений без зависаний. Под хранение данных предлагается 128 ГБ встроенной памяти. Для стабильного подключения к сети Интернет реализованы модули 4G LTE и Wi-Fi. Четыре динамика с эффектами HUAWEI Histen 9.0 воспроизводят объемное звучание. Планшет оснащен тыловой камерой 8 Мп с автофокусом и фронтальной 5 Мп для фотографий и видео. Аккумулятор емкостью 7700 мА*ч позволяет планшету HUAWEI MatePad SE 11 LTE работать автономно до 11 часов в активном режиме. Поддерживается быстрая зарядка SuperCharge 22.5 Вт.
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