Планшет Huawei MatePad Mini 8/256Gb (53014PTT) Graphite Black + клавиатура
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Huawei MatePad Mini 8/256Gb (53014PTT) Graphite Black + клавиатура
Планшет HUAWEI MatePad 11.5 Wi-Fi 256 ГБ представлен в сером цельнометаллическом корпусе толщиной 6.1 мм. Он работает под управлением ОС HarmonyOS. Быстродействие при запуске приложений, игр, мультимедийного контента, веб-страниц обеспечивается благодаря процессору HiSilicon Kirin T82B и 8 ГБ оперативной памяти. На 11.5-дюймовом экране IPS с разрешением 2456x1600 пикселей передается четкое контрастное изображение. Частота обновления 120 Гц исключает разрывы и гарантирует плавные переходы при воспроизведении динамичной графики. Планшет HUAWEI MatePad 11.5 Wi-Fi поставляется в наборе с отсоединяемой клавиатурой для удобной работы в программах WPS Office. Основная камера 13 Мп с автофокусом создает детализированные фотографии и видео. Для видеозвонков и селфи спереди установлена камера на 5 Мп. Четыре динамика при поддержке аудиоэффектов HUAWEI Histen 9.0 формируют объемное звучание. При просмотре видео от аккумулятора емкостью 10100 мА*ч планшет работает до 14 часов на одном заряде.
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Теги товара: для студента, Игровые, для учебы
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Теги товара: для студента, Игровые, для учебы
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