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Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYM) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYM) Black

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Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYM Black HONOR - фото 1
Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYM Black HONOR - фото 2
Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYM Black HONOR - фото 3
Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYM Black HONOR - фото 4
Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYM Black HONOR - фото 5
Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYM Black HONOR - фото 6
Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYM Black HONOR - фото 7
Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYM Black HONOR - фото 8
Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYM Black HONOR - фото 9
Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYM Black HONOR - фото 10
Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYM Black HONOR - фото 11
Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYM Black HONOR - фото 12
Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYM Black HONOR - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor 600
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.57
Разрешение экрана
2728x1264
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYM Black HONOR - фото 1
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYM Black HONOR - фото 2
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYM Black HONOR - фото 3
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYM Black HONOR - фото 4
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYM Black HONOR - фото 5
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYM Black HONOR - фото 6
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYM Black HONOR - фото 7
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYM Black HONOR - фото 8
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYM Black HONOR - фото 9
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYM Black HONOR - фото 10
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYM Black HONOR - фото 11
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYM Black HONOR - фото 12
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYM Black HONOR - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 340 руб. 
Начислим 694 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748128
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYM) Black
43 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Комплектация
Смартфон, документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Honor 600
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.57
Разрешение экрана
2728x1264
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+12
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
854
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Стилус в комплекте
нет
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х6
Вес, г.
590

Описание товара Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYM) Black

Смартфон HONOR 600 выполнен в минималистичном стиле с акцентом на эргономику. Корпус обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий (стандарты IP68/IP69/IP69K), что обеспечивает устойчивость к влаге, пыли и перепадам давления. Смартфон оснащен 6,57-дюймовой AMOLED-панелью. Экран характеризуется высокой четкостью и рекордным для своего класса уровнем пиковой яркости в 8000 нит, что гарантирует читаемость информации при любом освещении. Реализованы технологии защиты зрения для снижения нагрузки при длительном использовании. В основе устройства лежит платформа Snapdragon 7 Gen 4, обеспечивающая стабильную работу системы и ресурсоемких приложений. Программная оболочка MagicOS 10 (на базе Android 16) интегрирует инструменты искусственного интеллекта для оптимизации повседневных задач. Основной модуль камеры с разрешением 200 Мп позволяет получать детализированные снимки в различных сценариях съемки. Система дополнена ультраширокоугольным объективом и программными алгоритмами обработки изображений для улучшения качества ночных и портретных фото. Модель оснащена аккумулятором емкостью 7000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Поддерживается технология быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт.

Отзывы о товаре Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYM) Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HONOR
Комплектация
Смартфон, документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Honor 600
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.57
Разрешение экрана
2728x1264
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+12
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
854
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Стилус в комплекте
нет
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон HONOR 600 выполнен в минималистичном стиле с акцентом на эргономику. Корпус обладает высокой степенью защиты от внешних воздействий (стандарты IP68/IP69/IP69K), что обеспечивает устойчивость к влаге, пыли и перепадам давления. Смартфон оснащен 6,57-дюймовой AMOLED-панелью. Экран характеризуется высокой четкостью и рекордным для своего класса уровнем пиковой яркости в 8000 нит, что гарантирует читаемость информации при любом освещении. Реализованы технологии защиты зрения для снижения нагрузки при длительном использовании. В основе устройства лежит платформа Snapdragon 7 Gen 4, обеспечивающая стабильную работу системы и ресурсоемких приложений. Программная оболочка MagicOS 10 (на базе Android 16) интегрирует инструменты искусственного интеллекта для оптимизации повседневных задач. Основной модуль камеры с разрешением 200 Мп позволяет получать детализированные снимки в различных сценариях съемки. Система дополнена ультраширокоугольным объективом и программными алгоритмами обработки изображений для улучшения качества ночных и портретных фото. Модель оснащена аккумулятором емкостью 7000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Поддерживается технология быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYM) Black - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 43340 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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