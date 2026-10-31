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Смартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BSX) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BSX) White

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Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 WHITE 51099BSX HUAWEI - фото 1
Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 WHITE 51099BSX HUAWEI - фото 2
Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 WHITE 51099BSX HUAWEI - фото 3
Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 WHITE 51099BSX HUAWEI - фото 4
Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 WHITE 51099BSX HUAWEI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Nova 16s
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.68
Разрешение экрана
2800x1280
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 WHITE 51099BSX HUAWEI - фото 1
  • Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 WHITE 51099BSX HUAWEI - фото 2
  • Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 WHITE 51099BSX HUAWEI - фото 3
  • Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 WHITE 51099BSX HUAWEI - фото 4
  • Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 WHITE 51099BSX HUAWEI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 630 руб. 
Начислим 795 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750892
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BSX) White
49 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Комплектация
чехол, скрепка для извлечения SIM-карты, адаптер питания, USB-кабель, документация, защитная пленка
Линейка
Huawei Nova 16s
Цвет
белый
Материал корпуса
алюминий, пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.68
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Частота процессора, МГц
2290
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+50+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BSX) White

**Смартфон Huawei Nova 16S 12+512GB, белый (51099BSX)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei Nova 16S! Устройство сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и передовые технологии. **Почему стоит выбрать Huawei Nova 16S?** * **Мощный процессор Kirin 8020** от HiSilicon обеспечивает быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **Большой и яркий OLED-дисплей** с разрешением 2800 x 1280 и диагональю 6,68 дюйма подарит вам незабываемые впечатления от просмотра контента. * **Частота обновления экрана 120 Гц** делает изображение максимально плавным и чётким. * **Вместительная память:** 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти позволят вам хранить все необходимые файлы и приложения. * **Три тыловые камеры** помогут создавать потрясающие фотографии и видео. * **Поддержка NFC и Bluetooth 6.0** для удобного обмена данными и подключения периферийных устройств. * **Ёмкий аккумулятор на 7000 мАч** с поддержкой быстрой зарядки обеспечит длительное время работы без подзарядки. * **Дополнительные возможности:** сканер отпечатков пальцев, распознавание лица, ИК-порт (IrDA). **Основные характеристики:** * операционная система: Android; * проводной интерфейс: USB Type-C; * количество SIM-карт: 2; * поддержка карт памяти: нет; * разъём для наушников 3,5 мм: нет; * цвет корпуса: белый; * материал корпуса: пластик; * тип корпуса: моноблок. Huawei Nova 16S — это смартфон, который сочетает в себе всё необходимое для комфортного использования. Не упустите шанс стать обладателем современного и стильного устройства!

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BSX) White




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Huawei
Комплектация
чехол, скрепка для извлечения SIM-карты, адаптер питания, USB-кабель, документация, защитная пленка
Линейка
Huawei Nova 16s
Цвет
белый
Материал корпуса
алюминий, пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.68
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Частота процессора, МГц
2290
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+50+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Huawei Nova 16S 12+512GB, белый (51099BSX)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei Nova 16S! Устройство сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и передовые технологии. **Почему стоит выбрать Huawei Nova 16S?** * **Мощный процессор Kirin 8020** от HiSilicon обеспечивает быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **Большой и яркий OLED-дисплей** с разрешением 2800 x 1280 и диагональю 6,68 дюйма подарит вам незабываемые впечатления от просмотра контента. * **Частота обновления экрана 120 Гц** делает изображение максимально плавным и чётким. * **Вместительная память:** 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти позволят вам хранить все необходимые файлы и приложения. * **Три тыловые камеры** помогут создавать потрясающие фотографии и видео. * **Поддержка NFC и Bluetooth 6.0** для удобного обмена данными и подключения периферийных устройств. * **Ёмкий аккумулятор на 7000 мАч** с поддержкой быстрой зарядки обеспечит длительное время работы без подзарядки. * **Дополнительные возможности:** сканер отпечатков пальцев, распознавание лица, ИК-порт (IrDA). **Основные характеристики:** * операционная система: Android; * проводной интерфейс: USB Type-C; * количество SIM-карт: 2; * поддержка карт памяти: нет; * разъём для наушников 3,5 мм: нет; * цвет корпуса: белый; * материал корпуса: пластик; * тип корпуса: моноблок. Huawei Nova 16S — это смартфон, который сочетает в себе всё необходимое для комфортного использования. Не упустите шанс стать обладателем современного и стильного устройства!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BSX) White - стоимость товара 49630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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