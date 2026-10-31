Смартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BSX) White
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BSX) White
**Смартфон Huawei Nova 16S 12+512GB, белый (51099BSX)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei Nova 16S! Устройство сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и передовые технологии. **Почему стоит выбрать Huawei Nova 16S?** * **Мощный процессор Kirin 8020** от HiSilicon обеспечивает быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **Большой и яркий OLED-дисплей** с разрешением 2800 x 1280 и диагональю 6,68 дюйма подарит вам незабываемые впечатления от просмотра контента. * **Частота обновления экрана 120 Гц** делает изображение максимально плавным и чётким. * **Вместительная память:** 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти позволят вам хранить все необходимые файлы и приложения. * **Три тыловые камеры** помогут создавать потрясающие фотографии и видео. * **Поддержка NFC и Bluetooth 6.0** для удобного обмена данными и подключения периферийных устройств. * **Ёмкий аккумулятор на 7000 мАч** с поддержкой быстрой зарядки обеспечит длительное время работы без подзарядки. * **Дополнительные возможности:** сканер отпечатков пальцев, распознавание лица, ИК-порт (IrDA). **Основные характеристики:** * операционная система: Android; * проводной интерфейс: USB Type-C; * количество SIM-карт: 2; * поддержка карт памяти: нет; * разъём для наушников 3,5 мм: нет; * цвет корпуса: белый; * материал корпуса: пластик; * тип корпуса: моноблок. Huawei Nova 16S — это смартфон, который сочетает в себе всё необходимое для комфортного использования. Не упустите шанс стать обладателем современного и стильного устройства!
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Белый, 512 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, Белый, С NFC, Две SIM-карты
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