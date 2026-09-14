Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BDBECAU) Blue
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/128Gb (SM-A576BDBECAU) Blue
Samsung в синем цвете — это элегантный смартфон в прочном корпусе из алюминия и стекла. Максимальная защита IP68 позволяет не бояться пыли и воды — идеален для активной жизни. Большой 6,7-дюймовый экран с разрешением 2340x1080 и молниеносной частотой обновления 120 Гц радует четкой картинкой и плавной прокруткой, будь то просмотр фильмов, игры или просто навигация. Мощный 8-ядерный процессор Exynos 1680 с частотой 2900 МГц гарантирует быстрый отклик в любых приложениях. 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти позволят не задумываться о свободном месте для файлов, фото и видео. Устройство поддерживает две nano-SIM — это удобно для путешествий или разделения работы и личной жизни. Управляется смартфон современной системой Android — всё работает интуитивно и быстро.
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