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Смартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BSY) Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BSY) Blue

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Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 BLUE 51099BSY HUAWEI - фото 1
Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 BLUE 51099BSY HUAWEI - фото 2
Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 BLUE 51099BSY HUAWEI - фото 3
Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 BLUE 51099BSY HUAWEI - фото 4
Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 BLUE 51099BSY HUAWEI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Nova 16s
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.68
Разрешение экрана
2800x1280
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 BLUE 51099BSY HUAWEI - фото 1
  • Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 BLUE 51099BSY HUAWEI - фото 2
  • Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 BLUE 51099BSY HUAWEI - фото 3
  • Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 BLUE 51099BSY HUAWEI - фото 4
  • Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 BLUE 51099BSY HUAWEI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 450 руб. 
Начислим 632 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750890
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BSY) Blue
39 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Комплектация
чехол, скрепка для извлечения SIM-карты, адаптер питания, USB-кабель, документация, защитная пленка
Линейка
Huawei Nova 16s
Цвет
голубой
Материал корпуса
алюминий, пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.68
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Частота процессора, МГц
2290
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+50+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BSY) Blue

**Смартфон Huawei Nova 16S 12+512GB, голубой (51099BSY)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei Nova 16S! Стильный дизайн, впечатляющие технические характеристики и широкие возможности — всё, что нужно для комфортного использования. **Почему стоит выбрать Huawei Nova 16S?** * **Мощный процессор Kirin 8020** от HiSilicon обеспечивает высокую производительность и плавную работу приложений. * **Большой OLED-дисплей с диагональю 6,68 дюйма и разрешением 2800 x 1280 пикселей** порадует вас чёткой и насыщенной картинкой. * **Частота обновления экрана 120 Гц** делает изображение максимально плавным — идеально для игр и просмотра видео. * **Три тыловые камеры** помогут создавать потрясающие снимки в любых условиях. * **12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти** — достаточно места для всех ваших приложений, фото и видео. * **Ёмкий аккумулятор на 7000 мАч** с поддержкой быстрой зарядки позволит дольше наслаждаться любимыми занятиями без подзарядки. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * наличие NFC для удобных бесконтактных платежей; * Bluetooth 6.0 для стабильного соединения с внешними устройствами; * сканер отпечатков пальцев и распознавание лица для надёжной защиты ваших данных; * ИК-порт (IrDA) для управления бытовой техникой; * проводной интерфейс USB Type-C. Стильный пластиковый корпус голубого цвета сделает ваш смартфон не только мощным инструментом, но и модным аксессуаром. Не упустите шанс приобрести Huawei Nova 16S и насладиться всеми преимуществами современного смартфона!

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BSY) Blue




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Huawei
Комплектация
чехол, скрепка для извлечения SIM-карты, адаптер питания, USB-кабель, документация, защитная пленка
Линейка
Huawei Nova 16s
Цвет
голубой
Материал корпуса
алюминий, пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.68
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Частота процессора, МГц
2290
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+50+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Huawei Nova 16S 12+512GB, голубой (51099BSY)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei Nova 16S! Стильный дизайн, впечатляющие технические характеристики и широкие возможности — всё, что нужно для комфортного использования. **Почему стоит выбрать Huawei Nova 16S?** * **Мощный процессор Kirin 8020** от HiSilicon обеспечивает высокую производительность и плавную работу приложений. * **Большой OLED-дисплей с диагональю 6,68 дюйма и разрешением 2800 x 1280 пикселей** порадует вас чёткой и насыщенной картинкой. * **Частота обновления экрана 120 Гц** делает изображение максимально плавным — идеально для игр и просмотра видео. * **Три тыловые камеры** помогут создавать потрясающие снимки в любых условиях. * **12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти** — достаточно места для всех ваших приложений, фото и видео. * **Ёмкий аккумулятор на 7000 мАч** с поддержкой быстрой зарядки позволит дольше наслаждаться любимыми занятиями без подзарядки. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * наличие NFC для удобных бесконтактных платежей; * Bluetooth 6.0 для стабильного соединения с внешними устройствами; * сканер отпечатков пальцев и распознавание лица для надёжной защиты ваших данных; * ИК-порт (IrDA) для управления бытовой техникой; * проводной интерфейс USB Type-C. Стильный пластиковый корпус голубого цвета сделает ваш смартфон не только мощным инструментом, но и модным аксессуаром. Не упустите шанс приобрести Huawei Nova 16S и насладиться всеми преимуществами современного смартфона!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BSY) Blue - стоимость товара 39450 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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