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Смартфон Huawei Nova 16S Pro 12/256Gb (51099BSE) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Huawei Nova 16S Pro 12/256Gb (51099BSE) Black

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Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/256GB CRS-LX9 BLACK 51099BSE HUAWEI - фото 1
Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/256GB CRS-LX9 BLACK 51099BSE HUAWEI - фото 2
Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/256GB CRS-LX9 BLACK 51099BSE HUAWEI - фото 3
Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/256GB CRS-LX9 BLACK 51099BSE HUAWEI - фото 4
Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/256GB CRS-LX9 BLACK 51099BSE HUAWEI - фото 5
Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/256GB CRS-LX9 BLACK 51099BSE HUAWEI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Nova 16s Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.84
Разрешение экрана
2856x1320
Процессор
Kirin 9010S
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/256GB CRS-LX9 BLACK 51099BSE HUAWEI - фото 1
  • Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/256GB CRS-LX9 BLACK 51099BSE HUAWEI - фото 2
  • Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/256GB CRS-LX9 BLACK 51099BSE HUAWEI - фото 3
  • Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/256GB CRS-LX9 BLACK 51099BSE HUAWEI - фото 4
  • Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/256GB CRS-LX9 BLACK 51099BSE HUAWEI - фото 5
  • Мобильный телефон NOVA 16S PRO 12/256GB CRS-LX9 BLACK 51099BSE HUAWEI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 620 руб. 
Начислим 762 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750887
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Huawei Nova 16S Pro 12/256Gb (51099BSE) Black
47 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Комплектация
чехол, скрепка для извлечения SIM-карты, адаптер питания, USB-кабель, документация, защитная пленка
Линейка
Huawei Nova 16s Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий, стекло
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.84
Разрешение экрана
2856x1320
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Kirin 9010S
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+50+50+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Huawei Nova 16S Pro 12/256Gb (51099BSE) Black

**Смартфон Huawei Nova 16S Pro 12+256GB, чёрный (51099BSE)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei Nova 16S Pro! Устройство сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, чтобы удовлетворить самые высокие требования. **Почему стоит выбрать Huawei Nova 16S Pro?** * **Мощный процессор Kirin 9010S** от HiSilicon обеспечивает высокую производительность и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **OLED-дисплей с разрешением 2856 x 1320 и диагональю 6,84 дюйма** порадует вас насыщенными цветами и чёткой картинкой. * **Частота обновления экрана 120 Гц** делает изображение максимально плавным, что особенно важно в играх и при просмотре видео. * **4 тыловые камеры** помогут вам создавать потрясающие фотографии и видео. * **12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти** — достаточно места для всех ваших приложений, фото и видео. * **Ёмкий аккумулятор на 7000 мАч** с поддержкой быстрой зарядки позволит вам дольше оставаться на связи. * **Защита от пыли и влаги (IP65)** — ваш смартфон будет надёжно защищён в различных условиях. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * наличие NFC и ИК-порта (IrDA); * сканер отпечатков пальцев и распознавание лица для надёжной защиты ваших данных; * беспроводной интерфейс Wi-Fi 802.11be и Bluetooth 6.0 для стабильного подключения к другим устройствам; * проводной интерфейс USB Type-C. Стильный моноблочный корпус из стекла и чёрный цвет сделают Huawei Nova 16S Pro не только мощным, но и элегантным аксессуаром. Выберите смартфон, который подчеркнёт вашу индивидуальность и удовлетворит все технические потребности!

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 16S Pro 12/256Gb (51099BSE) Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Комплектация
чехол, скрепка для извлечения SIM-карты, адаптер питания, USB-кабель, документация, защитная пленка
Линейка
Huawei Nova 16s Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий, стекло
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.84
Разрешение экрана
2856x1320
Развернуть
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Kirin 9010S
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+50+50+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Huawei Nova 16S Pro 12+256GB, чёрный (51099BSE)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei Nova 16S Pro! Устройство сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, чтобы удовлетворить самые высокие требования. **Почему стоит выбрать Huawei Nova 16S Pro?** * **Мощный процессор Kirin 9010S** от HiSilicon обеспечивает высокую производительность и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **OLED-дисплей с разрешением 2856 x 1320 и диагональю 6,84 дюйма** порадует вас насыщенными цветами и чёткой картинкой. * **Частота обновления экрана 120 Гц** делает изображение максимально плавным, что особенно важно в играх и при просмотре видео. * **4 тыловые камеры** помогут вам создавать потрясающие фотографии и видео. * **12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти** — достаточно места для всех ваших приложений, фото и видео. * **Ёмкий аккумулятор на 7000 мАч** с поддержкой быстрой зарядки позволит вам дольше оставаться на связи. * **Защита от пыли и влаги (IP65)** — ваш смартфон будет надёжно защищён в различных условиях. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * наличие NFC и ИК-порта (IrDA); * сканер отпечатков пальцев и распознавание лица для надёжной защиты ваших данных; * беспроводной интерфейс Wi-Fi 802.11be и Bluetooth 6.0 для стабильного подключения к другим устройствам; * проводной интерфейс USB Type-C. Стильный моноблочный корпус из стекла и чёрный цвет сделают Huawei Nova 16S Pro не только мощным, но и элегантным аксессуаром. Выберите смартфон, который подчеркнёт вашу индивидуальность и удовлетворит все технические потребности!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Huawei Nova 16S Pro 12/256Gb (51099BSE) Black – стоимость товара 47620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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