Смартфон Huawei Nova 16S Pro 12/512Gb (51099BSD) Blue
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Nova 16S Pro 12/512Gb (51099BSD) Blue
**Смартфон Huawei Nova 16S Pro 12+512GB, голубой (51099BSD)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei Nova 16S Pro! Стильный дизайн, впечатляющие технические характеристики и широкие возможности — всё, что нужно для комфортного использования. **Почему стоит выбрать Huawei Nova 16S Pro?** * **Мощный процессор Kirin 9010S** от HiSilicon обеспечивает высокую производительность и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **OLED-дисплей с разрешением 2856 x 1320 и диагональю 6,84 дюйма** порадует вас сочными цветами и чёткой картинкой. * **Частота обновления 120 Гц** делает изображение максимально плавным — идеально для игр и просмотра видео. * **4 тыловые камеры** помогут создать потрясающие снимки в любых условиях. * **12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти** — достаточно места для всех ваших приложений, фото и видео. * **Ёмкий аккумулятор на 7000 мАч** с поддержкой быстрой зарядки позволит долго не беспокоиться о подзарядке. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * наличие NFC и Bluetooth 6.0 для удобного обмена данными; * сканер отпечатков пальцев и распознавание лица для надёжной защиты ваших данных; * класс пылевлагозащиты IP65 — смартфон устойчив к пыли и воде; * ИК-порт (IrDA) для управления бытовой техникой; * проводной интерфейс USB Type-C. Стильный голубой корпус из стекла и моноблочная конструкция делают Huawei Nova 16S Pro не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Выберите Huawei Nova 16S Pro — выберите качество и стиль!
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