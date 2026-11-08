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Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 12/256Gb (51098YXD) Gold купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 12/256Gb (51098YXD) Gold

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Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 GOLD 51098YXD HUAWEI - фото 1
Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 GOLD 51098YXD HUAWEI - фото 2
Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 GOLD 51098YXD HUAWEI - фото 3
Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 GOLD 51098YXD HUAWEI - фото 4
Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 GOLD 51098YXD HUAWEI - фото 5
Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 GOLD 51098YXD HUAWEI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Pura 90s Pro Max
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2880x1440
Процессор
HiSilicon Kirin 9030S
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 GOLD 51098YXD HUAWEI - фото 1
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 GOLD 51098YXD HUAWEI - фото 2
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 GOLD 51098YXD HUAWEI - фото 3
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 GOLD 51098YXD HUAWEI - фото 4
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 GOLD 51098YXD HUAWEI - фото 5
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 GOLD 51098YXD HUAWEI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 880 руб. 
Начислим 1151 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748124
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 12/256Gb (51098YXD) Gold
71 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Комплектация
USB-кабель, скрепка для извлечения SIM-карты, чехол, адаптер питания, документация
Линейка
Huawei Pura 90s Pro Max
Цвет
золотой
Материал корпуса
алюминий, стекло
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2880x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 9030S
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
есть
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х7
Вес, г.
500

Описание товара Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 12/256Gb (51098YXD) Gold

**Смартфон Huawei Pura 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 GOLD (51098YXD)** — это мощный и стильный гаджет, который станет вашим надёжным спутником в мире современных технологий. **Почему стоит выбрать Huawei Pura 90s PRO MAX?** * **Мощный процессор HiSilicon Kirin 9030S** обеспечивает быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **Большой и яркий OLED-дисплей** с разрешением 2880 x 1308 и диагональю 6,9 дюйма подарит вам незабываемые впечатления от просмотра контента. * **Плавность и чёткость изображения** благодаря частоте обновления экрана в 120 Гц. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной и 12 ГБ оперативной памяти. * **Долгое время работы без подзарядки** благодаря ёмкому аккумулятору на 6000 мАч. Поддерживается как быстрая, так и беспроводная зарядка. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев и поддержка NFC. * **Защита от пыли и воды** по стандарту IP69 — смартфон выдержит даже самые суровые условия. **Дополнительные преимущества:** * две SIM-карты; * современный интерфейс USB Type-C; * поддержка Wi-Fi 802.11be и Bluetooth 6.0; * четыре тыловые камеры для качественных снимков и видео. Стильный золотистый корпус из стекла придаёт смартфону изысканный вид. Выберите Huawei Pura 90s PRO MAX — и наслаждайтесь передовыми технологиями каждый день!

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 12/256Gb (51098YXD) Gold




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Huawei
Комплектация
USB-кабель, скрепка для извлечения SIM-карты, чехол, адаптер питания, документация
Линейка
Huawei Pura 90s Pro Max
Цвет
золотой
Материал корпуса
алюминий, стекло
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2880x1440
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
HiSilicon Kirin 9030S
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
есть
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Huawei Pura 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 GOLD (51098YXD)** — это мощный и стильный гаджет, который станет вашим надёжным спутником в мире современных технологий. **Почему стоит выбрать Huawei Pura 90s PRO MAX?** * **Мощный процессор HiSilicon Kirin 9030S** обеспечивает быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **Большой и яркий OLED-дисплей** с разрешением 2880 x 1308 и диагональю 6,9 дюйма подарит вам незабываемые впечатления от просмотра контента. * **Плавность и чёткость изображения** благодаря частоте обновления экрана в 120 Гц. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной и 12 ГБ оперативной памяти. * **Долгое время работы без подзарядки** благодаря ёмкому аккумулятору на 6000 мАч. Поддерживается как быстрая, так и беспроводная зарядка. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев и поддержка NFC. * **Защита от пыли и воды** по стандарту IP69 — смартфон выдержит даже самые суровые условия. **Дополнительные преимущества:** * две SIM-карты; * современный интерфейс USB Type-C; * поддержка Wi-Fi 802.11be и Bluetooth 6.0; * четыре тыловые камеры для качественных снимков и видео. Стильный золотистый корпус из стекла придаёт смартфону изысканный вид. Выберите Huawei Pura 90s PRO MAX — и наслаждайтесь передовыми технологиями каждый день!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 12/256Gb (51098YXD) Gold - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 71880 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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