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Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 12/256Gb (51098YXF) Orange Ocean купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 12/256Gb (51098YXF) Orange Ocean

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Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN 51098YXF HUAWEI - фото 1
Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN 51098YXF HUAWEI - фото 2
Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN 51098YXF HUAWEI - фото 3
Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN 51098YXF HUAWEI - фото 4
Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN 51098YXF HUAWEI - фото 5
Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN 51098YXF HUAWEI - фото 6
Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN 51098YXF HUAWEI - фото 7
Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN 51098YXF HUAWEI - фото 8
Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN 51098YXF HUAWEI - фото 9
Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN 51098YXF HUAWEI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Pura 90s Pro Max
Цвет
оранжевый
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2880x1440
Процессор
HiSilicon Kirin 9030S
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN 51098YXF HUAWEI - фото 1
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN 51098YXF HUAWEI - фото 2
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN 51098YXF HUAWEI - фото 3
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN 51098YXF HUAWEI - фото 4
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN 51098YXF HUAWEI - фото 5
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN 51098YXF HUAWEI - фото 6
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN 51098YXF HUAWEI - фото 7
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN 51098YXF HUAWEI - фото 8
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN 51098YXF HUAWEI - фото 9
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN 51098YXF HUAWEI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 760 руб. 
Начислим 1197 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748140
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 12/256Gb (51098YXF) Orange Ocean
74 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Комплектация
USB-кабель, скрепка для извлечения SIM-карты, чехол, адаптер питания, документация
Линейка
Huawei Pura 90s Pro Max
Цвет
оранжевый
Материал корпуса
алюминий, стекло
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2880x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 9030S
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
есть
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х7
Вес, г.
500

Описание товара Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 12/256Gb (51098YXF) Orange Ocean

**Смартфон Huawei Pura 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN — стиль и мощь в каждой детали!** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei Pura 90s PRO MAX! Устройство 2026 года порадует вас своими впечатляющими характеристиками и стильным дизайном. **Почему стоит выбрать Huawei Pura 90s PRO MAX?** * **Потрясающий дисплей:** OLED LTPO с разрешением 2880 x 1308 и диагональю 6,9 дюйма подарит вам невероятно чёткое и яркое изображение. Частота обновления 120 Гц обеспечит плавность картинки. * **Высокая производительность:** мощный процессор HiSilicon Kirin 9030S и 12 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью без задержек. * **Достаточно места для ваших данных:** 256 ГБ встроенной памяти позволят хранить все важные файлы, фото и видео. * **Чёткие и яркие снимки:** 4 тыловые камеры помогут вам запечатлеть самые яркие моменты жизни. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 6000 мАч обеспечит продолжительное использование без подзарядки. Поддержка быстрой и беспроводной зарядки сделает процесс зарядки ещё удобнее. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев гарантирует защиту ваших данных, а поддержка NFC открывает возможности для бесконтактных платежей. * **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP69 позволяет не бояться неблагоприятных условий. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * современный интерфейс USB Type-C; * Wi-Fi 802.11be и Bluetooth 6.0 для стабильного подключения к сети и другим устройствам; * операционная система Android 16. Стильный оранжевый корпус из стекла подчеркнёт вашу индивидуальность. Выберите Huawei Pura 90s PRO MAX — выберите качество и надёжность!

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 12/256Gb (51098YXF) Orange Ocean




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Комплектация
USB-кабель, скрепка для извлечения SIM-карты, чехол, адаптер питания, документация
Линейка
Huawei Pura 90s Pro Max
Цвет
оранжевый
Материал корпуса
алюминий, стекло
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2880x1440
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
HiSilicon Kirin 9030S
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
есть
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Huawei Pura 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 ORANGE OCEAN — стиль и мощь в каждой детали!** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei Pura 90s PRO MAX! Устройство 2026 года порадует вас своими впечатляющими характеристиками и стильным дизайном. **Почему стоит выбрать Huawei Pura 90s PRO MAX?** * **Потрясающий дисплей:** OLED LTPO с разрешением 2880 x 1308 и диагональю 6,9 дюйма подарит вам невероятно чёткое и яркое изображение. Частота обновления 120 Гц обеспечит плавность картинки. * **Высокая производительность:** мощный процессор HiSilicon Kirin 9030S и 12 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью без задержек. * **Достаточно места для ваших данных:** 256 ГБ встроенной памяти позволят хранить все важные файлы, фото и видео. * **Чёткие и яркие снимки:** 4 тыловые камеры помогут вам запечатлеть самые яркие моменты жизни. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 6000 мАч обеспечит продолжительное использование без подзарядки. Поддержка быстрой и беспроводной зарядки сделает процесс зарядки ещё удобнее. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев гарантирует защиту ваших данных, а поддержка NFC открывает возможности для бесконтактных платежей. * **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP69 позволяет не бояться неблагоприятных условий. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * современный интерфейс USB Type-C; * Wi-Fi 802.11be и Bluetooth 6.0 для стабильного подключения к сети и другим устройствам; * операционная система Android 16. Стильный оранжевый корпус из стекла подчеркнёт вашу индивидуальность. Выберите Huawei Pura 90s PRO MAX — выберите качество и надёжность!
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Доставка
Отзывы


Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 12/256Gb (51098YXF) Orange Ocean - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 74760 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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