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Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 12/256Gb (51098YXE) Purple купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 12/256Gb (51098YXE) Purple

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Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 PURPLE 51098YXE HUAWEI - фото 1
Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 PURPLE 51098YXE HUAWEI - фото 2
Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 PURPLE 51098YXE HUAWEI - фото 3
Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 PURPLE 51098YXE HUAWEI - фото 4
Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 PURPLE 51098YXE HUAWEI - фото 5
Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 PURPLE 51098YXE HUAWEI - фото 6
Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 PURPLE 51098YXE HUAWEI - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Pura 90s Pro Max
Цвет
фиолетовый
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2880x1440
Процессор
HiSilicon Kirin 9030S
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 PURPLE 51098YXE HUAWEI - фото 1
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 PURPLE 51098YXE HUAWEI - фото 2
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 PURPLE 51098YXE HUAWEI - фото 3
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 PURPLE 51098YXE HUAWEI - фото 4
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 PURPLE 51098YXE HUAWEI - фото 5
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 PURPLE 51098YXE HUAWEI - фото 6
  • Мобильный телефон PURA 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 PURPLE 51098YXE HUAWEI - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 880 руб. 
Начислим 1151 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748141
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 12/256Gb (51098YXE) Purple
71 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Комплектация
USB-кабель, скрепка для извлечения SIM-карты, чехол, адаптер питания, документация
Линейка
Huawei Pura 90s Pro Max
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
алюминий, стекло
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2880x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 9030S
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
есть
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х7
Вес, г.
500

Описание товара Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 12/256Gb (51098YXE) Purple

**Смартфон Huawei Pura 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 PURPLE (51098YXE)** — это мощный и стильный гаджет, который станет вашим надёжным помощником. **Почему стоит выбрать Huawei Pura 90s PRO MAX?** * **Мощный процессор HiSilicon Kirin 9030S** обеспечивает быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **Большой и яркий OLED-дисплей с разрешением 2880 x 1308 и диагональю 6,9 дюйма** порадует вас чёткой картинкой и насыщенными цветами. * **Частота обновления экрана 120 Гц** делает изображение ещё более плавным и приятным для глаз. * **4 тыловые камеры** помогут вам создавать потрясающие фотографии и видео. * **Большой объём памяти:** 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной — достаточно для хранения всех ваших файлов, приложений и медиа. * **Ёмкий аккумулятор на 6000 мАч** гарантирует длительное время работы без подзарядки. * **Поддержка быстрой и беспроводной зарядки** — заряжайте смартфон так, как вам удобно. **Дополнительные преимущества:** * возможность использования **двух SIM-карт**; * поддержка **NFC** и **Bluetooth 6.0** для удобного обмена данными; * высокий класс **пылевлагозащиты IP69** — смартфон надёжно защищён от воды и пыли; * **сканер отпечатков пальцев** для надёжной защиты ваших данных; * современный **проводной интерфейс USB Type-C**. Стильный **фиолетовый корпус** из стекла и **моноблочная конструкция** делают этот смартфон не только мощным, но и привлекательным. Выберите Huawei Pura 90s PRO MAX — выберите качество и стиль!

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 12/256Gb (51098YXE) Purple




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Huawei
Комплектация
USB-кабель, скрепка для извлечения SIM-карты, чехол, адаптер питания, документация
Линейка
Huawei Pura 90s Pro Max
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
алюминий, стекло
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2880x1440
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
HiSilicon Kirin 9030S
Частота процессора, МГц
2700
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
есть
Количество основных (тыловых) камер
4
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Huawei Pura 90s PRO MAX 12/256GB SCA-LX9 PURPLE (51098YXE)** — это мощный и стильный гаджет, который станет вашим надёжным помощником. **Почему стоит выбрать Huawei Pura 90s PRO MAX?** * **Мощный процессор HiSilicon Kirin 9030S** обеспечивает быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **Большой и яркий OLED-дисплей с разрешением 2880 x 1308 и диагональю 6,9 дюйма** порадует вас чёткой картинкой и насыщенными цветами. * **Частота обновления экрана 120 Гц** делает изображение ещё более плавным и приятным для глаз. * **4 тыловые камеры** помогут вам создавать потрясающие фотографии и видео. * **Большой объём памяти:** 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной — достаточно для хранения всех ваших файлов, приложений и медиа. * **Ёмкий аккумулятор на 6000 мАч** гарантирует длительное время работы без подзарядки. * **Поддержка быстрой и беспроводной зарядки** — заряжайте смартфон так, как вам удобно. **Дополнительные преимущества:** * возможность использования **двух SIM-карт**; * поддержка **NFC** и **Bluetooth 6.0** для удобного обмена данными; * высокий класс **пылевлагозащиты IP69** — смартфон надёжно защищён от воды и пыли; * **сканер отпечатков пальцев** для надёжной защиты ваших данных; * современный **проводной интерфейс USB Type-C**. Стильный **фиолетовый корпус** из стекла и **моноблочная конструкция** делают этот смартфон не только мощным, но и привлекательным. Выберите Huawei Pura 90s PRO MAX — выберите качество и стиль!
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Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max 12/256Gb (51098YXE) Purple - данный товар вы можете купить по цене 71880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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