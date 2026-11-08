Смартфон Huawei Nova 16S Pro 12/256Gb (51099BSH) Blue
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Nova 16S Pro 12/256Gb (51099BSH) Blue
**Смартфон Huawei Nova 16S Pro 12+256GB, голубой (51099BSH)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei Nova 16S Pro! Устройство 2026 года порадует вас высоким уровнем производительности и впечатляющими техническими характеристиками. **Почему стоит выбрать Huawei Nova 16S Pro?** * **Мощный процессор Kirin 9010S** от HiSilicon обеспечивает быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **OLED-дисплей с разрешением 2856 x 1320 и диагональю 6,84 дюйма** — наслаждайтесь кристально чистым и ярким изображением. * **Частота обновления экрана 120 Гц** — движения на экране будут плавными и реалистичными. * **4 тыловые камеры** — делайте потрясающие снимки в любых условиях. * **12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти** — достаточно места для всех ваших приложений, фото и видео. * **Ёмкий аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки** — долго работайте без подзарядки. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * наличие NFC и Bluetooth 6.0 для удобного обмена данными; * ИК-порт (IrDA) для управления бытовой техникой; * сканер отпечатков пальцев и распознавание лица для надёжной защиты ваших данных; * класс пылевлагозащиты IP65 — смартфон устойчив к пыли и воде; * проводной интерфейс USB Type-C. Стильный корпус из стекла в голубом цвете и моноблочная конструкция делают Huawei Nova 16S Pro не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. Не упустите шанс приобрести современный и функциональный смартфон по выгодной цене!
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
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