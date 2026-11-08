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Смартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BSW) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BSW) Black

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Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 BLACK 51099BSW HUAWEI - фото 1
Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 BLACK 51099BSW HUAWEI - фото 2
Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 BLACK 51099BSW HUAWEI - фото 3
Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 BLACK 51099BSW HUAWEI - фото 4
Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 BLACK 51099BSW HUAWEI - фото 5
Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 BLACK 51099BSW HUAWEI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Nova 16s
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.68
Разрешение экрана
2800x1280
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 BLACK 51099BSW HUAWEI - фото 1
  • Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 BLACK 51099BSW HUAWEI - фото 2
  • Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 BLACK 51099BSW HUAWEI - фото 3
  • Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 BLACK 51099BSW HUAWEI - фото 4
  • Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 BLACK 51099BSW HUAWEI - фото 5
  • Мобильный телефон NOVA 16S 12/512GB EMA-LX9 BLACK 51099BSW HUAWEI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 450 руб. 
Начислим 632 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750893
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BSW) Black
39 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Комплектация
чехол, скрепка для извлечения SIM-карты, адаптер питания, USB-кабель, документация, защитная пленка
Линейка
Huawei Nova 16s
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий, пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.68
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Частота процессора, МГц
2290
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+50+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BSW) Black

**Смартфон Huawei Nova 16S 12+512GB, чёрный (51099BSW)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei Nova 16S! Устройство сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и передовые технологии. **Почему стоит выбрать Huawei Nova 16S?** * **Мощный процессор Kirin 8020** от HiSilicon обеспечивает быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **12 ГБ оперативной памяти** позволяют справляться с многозадачностью без замедлений. * **512 ГБ встроенной памяти** — достаточно места для хранения всех ваших фото, видео и приложений. * **OLED-дисплей с разрешением 2800 x 1280 и диагональю 6,68 дюйма** порадует вас сочными цветами и чёткой картинкой. * **Частота обновления 120 Гц** делает изображение максимально плавным и приятным для глаз. * **Три тыловые камеры** помогут создавать потрясающие снимки в любых условиях. * **Распознавание лица и сканер отпечатков пальцев** гарантируют надёжную защиту ваших данных. * **Поддержка NFC и Bluetooth 6.0** для удобного обмена файлами и подключения периферийных устройств. * **Ёмкий аккумулятор на 7000 мАч** с поддержкой быстрой зарядки — забудьте о постоянном поиске розетки! **Дополнительные преимущества:** * возможность использования двух SIM-карт; * проводной интерфейс USB Type-C; * поддержка стандарта WiFi 802.11be; * наличие ИК-порта (IrDA); * монолитный корпус из пластика в элегантном чёрном цвете. Huawei Nova 16S — это смартфон, который сочетает в себе всё необходимое для комфортного использования. Не упустите шанс стать обладателем современного и мощного устройства!

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BSW) Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Комплектация
чехол, скрепка для извлечения SIM-карты, адаптер питания, USB-кабель, документация, защитная пленка
Линейка
Huawei Nova 16s
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий, пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.68
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Частота процессора, МГц
2290
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+50+50+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Huawei Nova 16S 12+512GB, чёрный (51099BSW)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei Nova 16S! Устройство сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и передовые технологии. **Почему стоит выбрать Huawei Nova 16S?** * **Мощный процессор Kirin 8020** от HiSilicon обеспечивает быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **12 ГБ оперативной памяти** позволяют справляться с многозадачностью без замедлений. * **512 ГБ встроенной памяти** — достаточно места для хранения всех ваших фото, видео и приложений. * **OLED-дисплей с разрешением 2800 x 1280 и диагональю 6,68 дюйма** порадует вас сочными цветами и чёткой картинкой. * **Частота обновления 120 Гц** делает изображение максимально плавным и приятным для глаз. * **Три тыловые камеры** помогут создавать потрясающие снимки в любых условиях. * **Распознавание лица и сканер отпечатков пальцев** гарантируют надёжную защиту ваших данных. * **Поддержка NFC и Bluetooth 6.0** для удобного обмена файлами и подключения периферийных устройств. * **Ёмкий аккумулятор на 7000 мАч** с поддержкой быстрой зарядки — забудьте о постоянном поиске розетки! **Дополнительные преимущества:** * возможность использования двух SIM-карт; * проводной интерфейс USB Type-C; * поддержка стандарта WiFi 802.11be; * наличие ИК-порта (IrDA); * монолитный корпус из пластика в элегантном чёрном цвете. Huawei Nova 16S — это смартфон, который сочетает в себе всё необходимое для комфортного использования. Не упустите шанс стать обладателем современного и мощного устройства!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Huawei Nova 16S 12/512Gb (51099BSW) Black - стоимость товара 39450 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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