Смартфон Huawei Nova 16S 12/256Gb (51099BSU) Pink\Blue

Смартфон Huawei Nova 16S 12/256Gb (51099BSU) PinkBlue
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Nova 16S 12/256Gb (51099BSU) PinkBlue
**Смартфон Huawei Nova 16S 12+256GB, голубой перламутровый (51099BSU)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei Nova 16S! Устройство сочетает в себе стильный дизайн и передовые технологии, чтобы удовлетворить самые высокие требования. **Почему стоит выбрать Huawei Nova 16S?** * **Мощный процессор Kirin 8020** от HiSilicon обеспечивает быструю и плавную работу даже при многозадачности. * **OLED-дисплей с разрешением 2800 x 1280 и диагональю 6,68 дюйма** порадует вас сочными цветами и чётким изображением. * **Частота обновления экрана 120 Гц** делает динамичные сцены максимально плавными. * **Три тыловые камеры** помогут создавать потрясающие фотографии. * **12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти** — достаточно места для всех ваших приложений, фото и видео. * **Ёмкий аккумулятор на 7000 мАч** с поддержкой быстрой зарядки позволит долго не беспокоиться о подзарядке. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * наличие NFC для удобных бесконтактных платежей; * Bluetooth 6.0 для стабильного соединения с внешними устройствами; * ИК-порт (IrDA) для управления бытовой техникой; * сканер отпечатков пальцев и распознавание лица для надёжной защиты ваших данных. Стильный серо-голубой корпус из пластика и современный интерфейс USB Type-C делают этот смартфон не только мощным, но и эстетически привлекательным. Wi-Fi 802.11be гарантирует быстрое подключение к сети. Выберите Huawei Nova 16S — выберите качество и стиль!
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