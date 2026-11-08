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Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYP) Orange купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYP) Orange

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Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 1
Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 2
Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 3
Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 4
Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 5
Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 6
Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 7
Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 8
Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 9
Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 10
Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 11
Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 12
Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 13
Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 14
Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 15
Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 16
Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 17
Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor 600
Цвет
золотой, оранжевый
Диагональ экрана, дюйм
6.57
Разрешение экрана
2728x1264
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 1
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 2
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 3
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 4
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 5
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 6
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 7
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 8
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 9
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 10
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 11
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 12
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 13
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 14
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 15
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 16
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 17
  • Мобильный телефон HONOR 600 8/256GB 5109CGYP Orange HONOR - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 340 руб. 
Начислим 694 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748126
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYP) Orange
43 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Honor 600
Цвет
золотой, оранжевый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.57
Разрешение экрана
2728x1264
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+12
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
854
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х6
Вес, г.
600

Описание товара Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYP) Orange

**Смартфон HONOR 600 8+256Gb (оранжевый)** — стильный и мощный гаджет для тех, кто ценит высокую производительность и современный дизайн. **Почему стоит выбрать HONOR 600?** * **Яркий и чёткий дисплей:** AMOLED-экран с разрешением 2728 x 1264 и диагональю 6,57 дюйма подарит вам незабываемые впечатления от просмотра контента. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность изображения. * **Высокая производительность:** процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 и 8 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными приложениями без задержек. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 256 ГБ позволит хранить большое количество приложений, фото и видео. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 7000 мАч гарантирует, что ваш смартфон прослужит вам весь день без необходимости частой подзарядки. Поддержка быстрой зарядки сделает процесс зарядки ещё удобнее. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев обеспечит защиту ваших данных, а поддержка NFC откроет возможности для бесконтактных платежей. * **Подключение без ограничений:** две SIM-карты, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11ax и проводной интерфейс USB Type-C — всё для комфортного использования. * **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP69K позволяет не беспокоиться о небольших неприятностях в виде дождя или пыли. Стильный оранжевый корпус из стекла и моноблочная конструкция делают HONOR 600 не только мощным, но и привлекательным смартфоном. Выберите HONOR 600 — выберите качество и стиль!

Отзывы о товаре Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYP) Orange




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Honor 600
Цвет
золотой, оранжевый
Материал корпуса
металл, пластик, стекло
Складной
нет
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.57
Разрешение экрана
2728x1264
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+12
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
854
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон HONOR 600 8+256Gb (оранжевый)** — стильный и мощный гаджет для тех, кто ценит высокую производительность и современный дизайн. **Почему стоит выбрать HONOR 600?** * **Яркий и чёткий дисплей:** AMOLED-экран с разрешением 2728 x 1264 и диагональю 6,57 дюйма подарит вам незабываемые впечатления от просмотра контента. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность изображения. * **Высокая производительность:** процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 и 8 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными приложениями без задержек. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** встроенная память на 256 ГБ позволит хранить большое количество приложений, фото и видео. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора 7000 мАч гарантирует, что ваш смартфон прослужит вам весь день без необходимости частой подзарядки. Поддержка быстрой зарядки сделает процесс зарядки ещё удобнее. * **Безопасность и удобство:** сканер отпечатков пальцев обеспечит защиту ваших данных, а поддержка NFC откроет возможности для бесконтактных платежей. * **Подключение без ограничений:** две SIM-карты, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11ax и проводной интерфейс USB Type-C — всё для комфортного использования. * **Защита от воды и пыли:** класс пылевлагозащиты IP69K позволяет не беспокоиться о небольших неприятностях в виде дождя или пыли. Стильный оранжевый корпус из стекла и моноблочная конструкция делают HONOR 600 не только мощным, но и привлекательным смартфоном. Выберите HONOR 600 — выберите качество и стиль!
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Доставка
Отзывы


Смартфон Honor 600 8/256Gb (5109CGYP) Orange - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 43340 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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