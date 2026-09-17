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Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97932, 2ст., стальная, Россия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97932, 2ст., стальная, Россия

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Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97932, 2ст., стальная, Россия - фото 1
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97932, 2ст., стальная, Россия - фото 2
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97932, 2ст., стальная, Россия - фото 3
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97932, 2ст., стальная, Россия - фото 4
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97932, 2ст., стальная, Россия - фото 5
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97932, 2ст., стальная, Россия - фото 6
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97932, 2ст., стальная, Россия - фото 7
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97932, 2ст., стальная, Россия - фото 8
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97932, 2ст., стальная, Россия - фото 9
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97932, 2ст., стальная, Россия - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Число секций
2
Материал
сталь
Количество ступеней
2
Рабочая высота, м
1.98
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97932, 2ст., стальная, Россия - фото 1
  • Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97932, 2ст., стальная, Россия - фото 2
  • Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97932, 2ст., стальная, Россия - фото 3
  • Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97932, 2ст., стальная, Россия - фото 4
  • Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97932, 2ст., стальная, Россия - фото 5
  • Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97932, 2ст., стальная, Россия - фото 6
  • Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97932, 2ст., стальная, Россия - фото 7
  • Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97932, 2ст., стальная, Россия - фото 8
  • Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97932, 2ст., стальная, Россия - фото 9
  • Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97932, 2ст., стальная, Россия - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747940
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97932, 2ст., стальная, Россия
1 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Стремянка двухсторонняя - 1 шт
Число секций
2
Материал
сталь
Количество ступеней
2
Рабочая высота, м
1.98
Максимальная высота, м
0.435
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
365
Ширина нижней ступени, мм
389
Габариты в сложенном состоянии, мм
402x410x160
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
48х38х16
Вес, кг.
2.2

Описание товара Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97932, 2ст., стальная, Россия

Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97932, 2ст., стальная, Россия

Отзывы о товаре Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97932, 2ст., стальная, Россия




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Стремянка двухсторонняя - 1 шт
Число секций
2
Материал
сталь
Количество ступеней
2
Рабочая высота, м
1.98
Максимальная высота, м
0.435
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
365
Ширина нижней ступени, мм
389
Габариты в сложенном состоянии, мм
402x410x160
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Страна производитель
Россия
Описание
Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97932, 2ст., стальная, Россия
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стремянка двусторонняя СИБРТЕХ 97932, 2ст., стальная, Россия - стоимость товара 1590 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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