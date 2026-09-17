Top.Mail.Ru
Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - фото 1
Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - фото 2
Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - фото 3
Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - фото 4
Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - фото 5
Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - фото 6
Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - фото 7
Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - фото 8
Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - фото 9
Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - фото 10
Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - фото 11
Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - фото 12
Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - фото 13
Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - фото 14
Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
сталь
Количество ступеней
3
Рабочая высота, м
2.54
Максимальная нагрузка, кг
120
  • Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - фото 1
  • Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - фото 2
  • Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - фото 3
  • Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - фото 4
  • Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - фото 5
  • Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - фото 6
  • Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - фото 7
  • Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - фото 8
  • Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - фото 9
  • Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - фото 10
  • Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - фото 11
  • Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - фото 12
  • Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - фото 13
  • Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - фото 14
  • Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747915
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная
1 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Стремянка - 1 шт
Материал
сталь
Количество ступеней
3
Рабочая высота, м
2.54
Максимальная нагрузка, кг
120
Габариты в сложенном состоянии, мм
1035x385x105
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.06х0.39х0.11
Вес, кг.
3.52

Описание товара Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная

Стальная оцинкованная стремянка Сибртех 97835 с 3 ступенями позволяет повесить полку, картину или шкафчик, достать нужный предмет и решить другие задачи, для которых требуется доступ к предметам на высоте. Рама и ступени из стального профиля выдерживают вес до 120 кг. Расстояние от опорной поверхности до площадки составляет 54 см, при среднем росте пользователя 170 см рабочая высота лестницы — 254 см. Необходимо соблюдать технику безопасности: размещать стремянку только на ровной плоскости и не использовать ее для работы с дрелью, шуруповертом и другим электроинструментом.

Преимущества

  • Простая установка — на верхней площадке предусмотрены специальные зацепы для фиксации стремянки в разложенном состоянии.
  • Антикоррозийная защита — стальная поверхность оцинкована, что увеличивает срок службы лестницы.
  • Безопасное использование — рифленые ступени обеспечивают противоскользящий эффект, защитные накладки на углах исключают случайное травмирование пользователя.
  • Аккуратное использование — ножки с противоскользящими накладками не повреждают напольное покрытие.
  • Удобная эксплуатация — высокая дуга безопасности позволяет занять устойчивое положение.
  • Компактность и малый вес — лестница весит 3,46 кг, размеры в сложенном состоянии составляют 1035 х 385 х 105 мм, что удобно для хранения и транспортировки.

Отзывы о товаре Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Стремянка - 1 шт
Материал
сталь
Количество ступеней
3
Рабочая высота, м
2.54
Максимальная нагрузка, кг
120
Габариты в сложенном состоянии, мм
1035x385x105
Страна производитель
Россия
Описание

Стальная оцинкованная стремянка Сибртех 97835 с 3 ступенями позволяет повесить полку, картину или шкафчик, достать нужный предмет и решить другие задачи, для которых требуется доступ к предметам на высоте. Рама и ступени из стального профиля выдерживают вес до 120 кг. Расстояние от опорной поверхности до площадки составляет 54 см, при среднем росте пользователя 170 см рабочая высота лестницы — 254 см. Необходимо соблюдать технику безопасности: размещать стремянку только на ровной плоскости и не использовать ее для работы с дрелью, шуруповертом и другим электроинструментом.

Преимущества

  • Простая установка — на верхней площадке предусмотрены специальные зацепы для фиксации стремянки в разложенном состоянии.
  • Антикоррозийная защита — стальная поверхность оцинкована, что увеличивает срок службы лестницы.
  • Безопасное использование — рифленые ступени обеспечивают противоскользящий эффект, защитные накладки на углах исключают случайное травмирование пользователя.
  • Аккуратное использование — ножки с противоскользящими накладками не повреждают напольное покрытие.
  • Удобная эксплуатация — высокая дуга безопасности позволяет занять устойчивое положение.
  • Компактность и малый вес — лестница весит 3,46 кг, размеры в сложенном состоянии составляют 1035 х 385 х 105 мм, что удобно для хранения и транспортировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стремянка СИБРТЕХ 97835, 3 ступени, стальная, оцинкованная - по цене 1590 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...