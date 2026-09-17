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Насадка для УШМ резиновая Matrix 76225, 115мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка для УШМ резиновая Matrix 76225, 115мм

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Насадка для УШМ резиновая Matrix 76225, 115мм - фото 1
Насадка для УШМ резиновая Matrix 76225, 115мм - фото 2
Насадка для УШМ резиновая Matrix 76225, 115мм - фото 3
Насадка для УШМ резиновая Matrix 76225, 115мм - фото 4
Насадка для УШМ резиновая Matrix 76225, 115мм - фото 5
Насадка для УШМ резиновая Matrix 76225, 115мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
115
Крепление
M14
Крепление оснастки
шайба
Комплектация
Насадка - 1 шт
  • Насадка для УШМ резиновая Matrix 76225, 115мм - фото 1
  • Насадка для УШМ резиновая Matrix 76225, 115мм - фото 2
  • Насадка для УШМ резиновая Matrix 76225, 115мм - фото 3
  • Насадка для УШМ резиновая Matrix 76225, 115мм - фото 4
  • Насадка для УШМ резиновая Matrix 76225, 115мм - фото 5
  • Насадка для УШМ резиновая Matrix 76225, 115мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746852
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Насадка для УШМ резиновая Matrix 76225, 115мм
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
115
Крепление
M14
Крепление оснастки
шайба
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х2
Вес, г.
130

Описание товара Насадка для УШМ резиновая Matrix 76225, 115мм

Резиновая насадка для УШМ Matrix 76225 подходит для углошлифовальных машин, работающих с оснасткой диаметром 115 мм. Предназначена для установки фибровых кругов. Обеспечивает плотное прилегание круга к обрабатываемой поверхности. Насадка используется для проведения зачистных и шлифовальных работ по металлу, камню, древесине и другим твердым материалам.

Преимущества

  • Надежная фиксация оснастки — благодаря гайке-втулке фибровый круг не смещается во время работы.
  • Долговечность — гайка-втулка оцинкована для защиты от образования коррозии.
  • Аккуратная работа — резиновая насадка не оставляет борозд на шлифуемой поверхности.



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Отзывы о товаре Насадка для УШМ резиновая Matrix 76225, 115мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
115
Крепление
M14
Крепление оснастки
шайба
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Насадка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Резиновая насадка для УШМ Matrix 76225 подходит для углошлифовальных машин, работающих с оснасткой диаметром 115 мм. Предназначена для установки фибровых кругов. Обеспечивает плотное прилегание круга к обрабатываемой поверхности. Насадка используется для проведения зачистных и шлифовальных работ по металлу, камню, древесине и другим твердым материалам.

Преимущества

  • Надежная фиксация оснастки — благодаря гайке-втулке фибровый круг не смещается во время работы.
  • Долговечность — гайка-втулка оцинкована для защиты от образования коррозии.
  • Аккуратная работа — резиновая насадка не оставляет борозд на шлифуемой поверхности.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка для УШМ резиновая Matrix 76225, 115мм - этот товар вы можете купить по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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