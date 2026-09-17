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Сверло по бетону Matrix 70866, 6 х 200 мм, цилиндрический хвостовик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло по бетону Matrix 70866, 6 х 200 мм, цилиндрический хвостовик

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Сверло по бетону Matrix 70866, 6 х 200 мм, цилиндрический хвостовик - фото 1
Сверло по бетону Matrix 70866, 6 х 200 мм, цилиндрический хвостовик - фото 2
Сверло по бетону Matrix 70866, 6 х 200 мм, цилиндрический хвостовик - фото 3
Сверло по бетону Matrix 70866, 6 х 200 мм, цилиндрический хвостовик - фото 4
Сверло по бетону Matrix 70866, 6 х 200 мм, цилиндрический хвостовик - фото 5
Сверло по бетону Matrix 70866, 6 х 200 мм, цилиндрический хвостовик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
6
Посадочный диаметр, мм
6
Длина, мм
200
Комплектация
Сверло по бетону - 1 шт
  • Сверло по бетону Matrix 70866, 6 х 200 мм, цилиндрический хвостовик - фото 1
  • Сверло по бетону Matrix 70866, 6 х 200 мм, цилиндрический хвостовик - фото 2
  • Сверло по бетону Matrix 70866, 6 х 200 мм, цилиндрический хвостовик - фото 3
  • Сверло по бетону Matrix 70866, 6 х 200 мм, цилиндрический хвостовик - фото 4
  • Сверло по бетону Matrix 70866, 6 х 200 мм, цилиндрический хвостовик - фото 5
  • Сверло по бетону Matrix 70866, 6 х 200 мм, цилиндрический хвостовик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745689
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сверло по бетону Matrix 70866, 6 х 200 мм, цилиндрический хвостовик
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 40Х, ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
6
Посадочный диаметр, мм
6
Длина, мм
200
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло по бетону - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х5х1
Вес, г.
40

Описание товара Сверло по бетону Matrix 70866, 6 х 200 мм, цилиндрический хвостовик

Сверло Matrix 70866 размером 6 х 200 мм, с цилиндрическим хвостовиком, устанавливается на дрель и используется для получения отверстий в бетоне, кирпиче, мраморе и других твердых материалах. Оно рассчитано на полупрофессиональное использование, подходит также для осуществления ремонтных и монтажных работ в быту. Благодаря удлиненному профилю оснастка подходит для глубокого сверления.

Преимущества

  • Сверло из стали 40Х устойчиво к повышенным нагрузкам.
  • Твердосплавная пластина ВК8 рассчитана на интенсивное использование.
  • Благодаря удлиненному профилю оснастка подходит для глубокого сверления.



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Отзывы о товаре Сверло по бетону Matrix 70866, 6 х 200 мм, цилиндрический хвостовик




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 40Х, ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
6
Посадочный диаметр, мм
6
Длина, мм
200
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло по бетону - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Сверло Matrix 70866 размером 6 х 200 мм, с цилиндрическим хвостовиком, устанавливается на дрель и используется для получения отверстий в бетоне, кирпиче, мраморе и других твердых материалах. Оно рассчитано на полупрофессиональное использование, подходит также для осуществления ремонтных и монтажных работ в быту. Благодаря удлиненному профилю оснастка подходит для глубокого сверления.

Преимущества

  • Сверло из стали 40Х устойчиво к повышенным нагрузкам.
  • Твердосплавная пластина ВК8 рассчитана на интенсивное использование.
  • Благодаря удлиненному профилю оснастка подходит для глубокого сверления.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по бетону Matrix 70866, 6 х 200 мм, цилиндрический хвостовик - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 260 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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