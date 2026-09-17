Сверло по бетону Matrix 70866, 6 х 200 мм, цилиндрический хвостовик
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Характеристики
Описание товара Сверло по бетону Matrix 70866, 6 х 200 мм, цилиндрический хвостовик
Сверло Matrix 70866 размером 6 х 200 мм, с цилиндрическим хвостовиком, устанавливается на дрель и используется для получения отверстий в бетоне, кирпиче, мраморе и других твердых материалах. Оно рассчитано на полупрофессиональное использование, подходит также для осуществления ремонтных и монтажных работ в быту. Благодаря удлиненному профилю оснастка подходит для глубокого сверления.
Преимущества
- Сверло из стали 40Х устойчиво к повышенным нагрузкам.
- Твердосплавная пластина ВК8 рассчитана на интенсивное использование.
- Благодаря удлиненному профилю оснастка подходит для глубокого сверления.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Сверло Matrix 70866 размером 6 х 200 мм, с цилиндрическим хвостовиком, устанавливается на дрель и используется для получения отверстий в бетоне, кирпиче, мраморе и других твердых материалах. Оно рассчитано на полупрофессиональное использование, подходит также для осуществления ремонтных и монтажных работ в быту. Благодаря удлиненному профилю оснастка подходит для глубокого сверления.
Преимущества
- Сверло из стали 40Х устойчиво к повышенным нагрузкам.
- Твердосплавная пластина ВК8 рассчитана на интенсивное использование.
- Благодаря удлиненному профилю оснастка подходит для глубокого сверления.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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