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Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук (79306) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук (79306)

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Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук - фото 1
Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук - фото 2
Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук - фото 3
Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук - фото 4
Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук - фото 5
Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук - фото 6
Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук - фото 7
Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук - фото 8
Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук - фото 9
Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук - фото 10
Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук - фото 11
Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для ножей
Материал назначения
Сталь
Комплектация
Лезвия-5 шт; Пластиковый пенал-1 шт
  • Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук - фото 1
  • Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук - фото 2
  • Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук - фото 3
  • Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук - фото 4
  • Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук - фото 5
  • Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук - фото 6
  • Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук - фото 7
  • Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук - фото 8
  • Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук - фото 9
  • Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук - фото 10
  • Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук - фото 11
  • Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738802
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук (79306)
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для ножей
Материал назначения
Сталь
Комплектация
Лезвия-5 шт; Пластиковый пенал-1 шт
Габариты (ВxГxШ), мм
100 x 18 x 0.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х5
Вес, г.
130

Описание товара Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук (79306)

Суперострые лезвия Denzel 79306 шириной 18 мм, изготовленные из стали SK4 толщиной 0,5 мм, 5 шт. в упаковке, — сменные рабочие элементы для монтажных ножей соответствующего типоразмера. Подходят для разрезания твердых материалов, линолеума, пластика, гипсокартона, а также картона, пленки, обоев. Обеспечивают легкий рез. Отличаются повышенной прочностью и долговечностью по сравнению с аналогами других торговых марок. Лезвия могут применяться для проведения строительных и отделочных работ, а также в бытовых целях. Преимущества: Лазерная закалка UltraSharp — позволяет сделать заточку более острой и при этом долговечной.Максимальная прочность — лезвия, изготовленные из японской инструментальной стали наивысшего качества SK4 Black, выдерживают интенсивное использование без риска поломки.Повышенная износостойкость — режущие кромки твердостью 64 HRC прошли двойную заточку и очень долго сохраняют остроту.Отсутствие необходимости в частой замене — если режущая кромка затупится, достаточно отломить отработавший сегмент (у каждого лезвия 7 сегментов). Удобное хранение — расходники упакованы в пластиковый пенал с откидной крышкой.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук (79306)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для ножей
Материал назначения
Сталь
Комплектация
Лезвия-5 шт; Пластиковый пенал-1 шт
Габариты (ВxГxШ), мм
100 x 18 x 0.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Суперострые лезвия Denzel 79306 шириной 18 мм, изготовленные из стали SK4 толщиной 0,5 мм, 5 шт. в упаковке, — сменные рабочие элементы для монтажных ножей соответствующего типоразмера. Подходят для разрезания твердых материалов, линолеума, пластика, гипсокартона, а также картона, пленки, обоев. Обеспечивают легкий рез. Отличаются повышенной прочностью и долговечностью по сравнению с аналогами других торговых марок. Лезвия могут применяться для проведения строительных и отделочных работ, а также в бытовых целях. Преимущества: Лазерная закалка UltraSharp — позволяет сделать заточку более острой и при этом долговечной.Максимальная прочность — лезвия, изготовленные из японской инструментальной стали наивысшего качества SK4 Black, выдерживают интенсивное использование без риска поломки.Повышенная износостойкость — режущие кромки твердостью 64 HRC прошли двойную заточку и очень долго сохраняют остроту.Отсутствие необходимости в частой замене — если режущая кромка затупится, достаточно отломить отработавший сегмент (у каждого лезвия 7 сегментов). Удобное хранение — расходники упакованы в пластиковый пенал с откидной крышкой.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук (79306) - данный товар вы можете купить по цене 260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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