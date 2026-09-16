Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук (79306)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук (79306)
Суперострые лезвия Denzel 79306 шириной 18 мм, изготовленные из стали SK4 толщиной 0,5 мм, 5 шт. в упаковке, — сменные рабочие элементы для монтажных ножей соответствующего типоразмера. Подходят для разрезания твердых материалов, линолеума, пластика, гипсокартона, а также картона, пленки, обоев. Обеспечивают легкий рез. Отличаются повышенной прочностью и долговечностью по сравнению с аналогами других торговых марок. Лезвия могут применяться для проведения строительных и отделочных работ, а также в бытовых целях. Преимущества: Лазерная закалка UltraSharp — позволяет сделать заточку более острой и при этом долговечной.Максимальная прочность — лезвия, изготовленные из японской инструментальной стали наивысшего качества SK4 Black, выдерживают интенсивное использование без риска поломки.Повышенная износостойкость — режущие кромки твердостью 64 HRC прошли двойную заточку и очень долго сохраняют остроту.Отсутствие необходимости в частой замене — если режущая кромка затупится, достаточно отломить отработавший сегмент (у каждого лезвия 7 сегментов). Удобное хранение — расходники упакованы в пластиковый пенал с откидной крышкой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитСверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704814, 14 мм, цилиндрический...
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитСверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704815, 15 мм, цилиндрический...
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитБур по бетону СИБРТЕХ 705568, 10 x 260 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитБур по бетону СИБРТЕХ 70564, 8 x 300mm, SDS PLUS
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70628, 8 x 110 мм, SDS PLUS c крестовой пла...
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70636, 6 x 160 мм, SDS PLUS c крестовой пла...
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70903, 5 x 160 мм, SDS PLUS c крестовой пла...
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 71412, 3,2 мм, HSS Co-5%, 2 шт.
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитСверло спиральное по металлу DENZEL 718226, 3,2 x 65мм, Р6М5, Go...
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитШарошка абразивная MATRIX, цилиндр, 32 ? 32 ? 6 мм, F46, 3 шт., ...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитКруг шлифовальный абразивный по металлу Луга 180 x 6 x 22,23 365...
-
В наличииЦена 260 руб.65 руб. в СплитСверло KRAFTOOL Hard, 4 х 80 мм, тв.сплав ВС5, специальное по тв...
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Лезвия Denzel 18 мм SK4 0,5 мм, супер острые, 5 штук (79306)