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Щетка металлическая изогнутая Matrix 74839, пластиковая ручка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щетка металлическая изогнутая Matrix 74839, пластиковая ручка

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Щетка металлическая изогнутая Matrix 74839, пластиковая ручка - фото 1
Щетка металлическая изогнутая Matrix 74839, пластиковая ручка - фото 2
Щетка металлическая изогнутая Matrix 74839, пластиковая ручка - фото 3
Щетка металлическая изогнутая Matrix 74839, пластиковая ручка - фото 4
Щетка металлическая изогнутая Matrix 74839, пластиковая ручка - фото 5
Щетка металлическая изогнутая Matrix 74839, пластиковая ручка - фото 6
Щетка металлическая изогнутая Matrix 74839, пластиковая ручка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
Сталь
Длина, мм
263
Ширина, мм
18
Комплектация
Щетка - 1 шт
  • Щетка металлическая изогнутая Matrix 74839, пластиковая ручка - фото 1
  • Щетка металлическая изогнутая Matrix 74839, пластиковая ручка - фото 2
  • Щетка металлическая изогнутая Matrix 74839, пластиковая ручка - фото 3
  • Щетка металлическая изогнутая Matrix 74839, пластиковая ручка - фото 4
  • Щетка металлическая изогнутая Matrix 74839, пластиковая ручка - фото 5
  • Щетка металлическая изогнутая Matrix 74839, пластиковая ручка - фото 6
  • Щетка металлическая изогнутая Matrix 74839, пластиковая ручка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746706
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Щетка металлическая изогнутая Matrix 74839, пластиковая ручка
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Длина, мм
263
Ширина, мм
18
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х7х3
Вес, г.
140

Описание товара Щетка металлическая изогнутая Matrix 74839, пластиковая ручка

Изогнутая металлическая щетка Matrix 74839 с пластиковой ручкой эффективно очищает металлические, деревянные и другие поверхности от ржавчины, различных загрязнений и остатков лакокрасочных покрытий. Изогнутой щеткой удобно обрабатывать изделия цилиндрической формы, например, трубы. Инструмент пригодится во время строительства или ремонта, будет полезен в гараже, на производстве или в быту.

Преимущества

  • Высокая прочность — щетина из витой стальной проволоки устойчива к деформациям при значительных нагрузках.
  • Защита от коррозии — на проволоку нанесено латунированное покрытие.
  • Надежная конструкция — основание выполнено из металла, рукоятка — из ударопрочного пластика.
  • Комфортная работа — эргономичная полипропиленовая рукоятка с углублениями для пальцев удобно ложится в руку.



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Отзывы о товаре Щетка металлическая изогнутая Matrix 74839, пластиковая ручка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал
сталь
Материал назначения
Сталь
Длина, мм
263
Ширина, мм
18
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Щетка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Изогнутая металлическая щетка Matrix 74839 с пластиковой ручкой эффективно очищает металлические, деревянные и другие поверхности от ржавчины, различных загрязнений и остатков лакокрасочных покрытий. Изогнутой щеткой удобно обрабатывать изделия цилиндрической формы, например, трубы. Инструмент пригодится во время строительства или ремонта, будет полезен в гараже, на производстве или в быту.

Преимущества

  • Высокая прочность — щетина из витой стальной проволоки устойчива к деформациям при значительных нагрузках.
  • Защита от коррозии — на проволоку нанесено латунированное покрытие.
  • Надежная конструкция — основание выполнено из металла, рукоятка — из ударопрочного пластика.
  • Комфортная работа — эргономичная полипропиленовая рукоятка с углублениями для пальцев удобно ложится в руку.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Щетка металлическая изогнутая Matrix 74839, пластиковая ручка - по цене 310 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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