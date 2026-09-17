Щетка металлическая изогнутая Matrix 74839, пластиковая ручка
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Характеристики
Описание товара Щетка металлическая изогнутая Matrix 74839, пластиковая ручка
Изогнутая металлическая щетка Matrix 74839 с пластиковой ручкой эффективно очищает металлические, деревянные и другие поверхности от ржавчины, различных загрязнений и остатков лакокрасочных покрытий. Изогнутой щеткой удобно обрабатывать изделия цилиндрической формы, например, трубы. Инструмент пригодится во время строительства или ремонта, будет полезен в гараже, на производстве или в быту.
Преимущества
- Высокая прочность — щетина из витой стальной проволоки устойчива к деформациям при значительных нагрузках.
- Защита от коррозии — на проволоку нанесено латунированное покрытие.
- Надежная конструкция — основание выполнено из металла, рукоятка — из ударопрочного пластика.
- Комфортная работа — эргономичная полипропиленовая рукоятка с углублениями для пальцев удобно ложится в руку.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Изогнутая металлическая щетка Matrix 74839 с пластиковой ручкой эффективно очищает металлические, деревянные и другие поверхности от ржавчины, различных загрязнений и остатков лакокрасочных покрытий. Изогнутой щеткой удобно обрабатывать изделия цилиндрической формы, например, трубы. Инструмент пригодится во время строительства или ремонта, будет полезен в гараже, на производстве или в быту.
Преимущества
- Высокая прочность — щетина из витой стальной проволоки устойчива к деформациям при значительных нагрузках.
- Защита от коррозии — на проволоку нанесено латунированное покрытие.
- Надежная конструкция — основание выполнено из металла, рукоятка — из ударопрочного пластика.
- Комфортная работа — эргономичная полипропиленовая рукоятка с углублениями для пальцев удобно ложится в руку.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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