Пика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
14
Длина, мм
250
Комплектация
Пика - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб.
В наличии
Код товара: 744979
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
290 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
40Cr
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
14
Длина, мм
250
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пика - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х5х2
Вес, г.
260
Описание товара Пика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS
Пика Denzel 703132 размером 14 x 250 мм изготовлена из стали 40Cr и предназначена для установки в патрон SDS-plus. Используется совместно с перфоратором для проведения ударных работ. Оптимальна для разрушения кирпичных, бетонных и каменных конструкций. Оснастка будет полезна на строительной площадке.
Преимущества
- Прочность — пика из стали 40Cr оптимальна для работы с твердыми материалами.
- Долговечность — рабочая часть твердостью 52 HRC отличается износостойкостью.
- Быстрая установка — хвостовик SDS-plus надежно фиксируется в патроне перфоратора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитДиск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731075
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитДиск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитДиск пильный по дереву Uragan Speed Cut 165x20 20T 36800-165-20-...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитСверло по металлу ЗУБР Кобальт, 5.0 х 86 мм, сталь Р6М5К5, класс...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитСверло по керамограниту KRAFTOOL Keramo, 4 х 80 мм, тв.сплав КС,...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитДиск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 180x1.6 мм по металлу для УШМ (...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитКруг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитКруг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитКруг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитСверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70390, 40 мм
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704012, 12 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704014, 14 х 300 мм, ...
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
40Cr
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
14
Длина, мм
250
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пика - 1 шт
Страна производитель
Китай
Пика Denzel 703132 размером 14 x 250 мм изготовлена из стали 40Cr и предназначена для установки в патрон SDS-plus. Используется совместно с перфоратором для проведения ударных работ. Оптимальна для разрушения кирпичных, бетонных и каменных конструкций. Оснастка будет полезна на строительной площадке.
Преимущества
- Прочность — пика из стали 40Cr оптимальна для работы с твердыми материалами.
- Долговечность — рабочая часть твердостью 52 HRC отличается износостойкостью.
- Быстрая установка — хвостовик SDS-plus надежно фиксируется в патроне перфоратора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Пика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - данный товар вы можете купить по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS