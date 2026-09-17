Зубило плоское Matrix 70310, широкое, 14 х 40 х 250 мм, SDS PLUS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Длина, мм
250
Ширина, мм
40
Комплектация
Зубило - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб.
В наличии
Код товара: 744972
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
290 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40X
Длина, мм
250
Ширина, мм
40
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х5х1
Вес, г.
240
Описание товара Зубило плоское Matrix 70310, широкое, 14 х 40 х 250 мм, SDS PLUS
Широкое плоское зубило Matrix 70310 размером 14 х 40 х 250 мм предназначено для перфораторов с патроном под хвостовик SDS PLUS. С его помощью можно демонтировать плитку, штукатурку и другие облицовочные материалы. Инструмент пригодится как частным мастерам, так и профессионалам при проведении ремонтных и строительных работ.
Преимущества
- Высокая производительность — благодаря увеличенной рабочей части с идеальной геометрией зубило быстро справляется с обработкой широких поверхностей.
- Прочность и износостойкость — инструмент изготовлен из закаленной легированной стали 40Х.
- Долгий срок службы — благодаря двусторонней заточке и оптимально подобранным углам зубило самозатачивается при скалывании материалов.
- Легкая установка — хвостовик SDS PLUS быстро и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитДиск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731075
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитДиск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитДиск пильный по дереву Uragan Speed Cut 165x20 20T 36800-165-20-...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитСверло по металлу ЗУБР Кобальт, 5.0 х 86 мм, сталь Р6М5К5, класс...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитСверло по керамограниту KRAFTOOL Keramo, 4 х 80 мм, тв.сплав КС,...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитДиск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 180x1.6 мм по металлу для УШМ (...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитКруг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитКруг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитКруг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитСверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70390, 40 мм
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704012, 12 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704014, 14 х 300 мм, ...
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40X
Длина, мм
250
Ширина, мм
40
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Широкое плоское зубило Matrix 70310 размером 14 х 40 х 250 мм предназначено для перфораторов с патроном под хвостовик SDS PLUS. С его помощью можно демонтировать плитку, штукатурку и другие облицовочные материалы. Инструмент пригодится как частным мастерам, так и профессионалам при проведении ремонтных и строительных работ.
Преимущества
- Высокая производительность — благодаря увеличенной рабочей части с идеальной геометрией зубило быстро справляется с обработкой широких поверхностей.
- Прочность и износостойкость — инструмент изготовлен из закаленной легированной стали 40Х.
- Долгий срок службы — благодаря двусторонней заточке и оптимально подобранным углам зубило самозатачивается при скалывании материалов.
- Легкая установка — хвостовик SDS PLUS быстро и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Зубило плоское Matrix 70310, широкое, 14 х 40 х 250 мм, SDS PLUS - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 290 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зубило плоское Matrix 70310, широкое, 14 х 40 х 250 мм, SDS PLUS