Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724016, 51 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
51
Диаметр резьбы (М)
M6
Длина, мм
97
Комплектация
Коронка - 1 штПружина - 1 штКлюч имбусовый - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб.
В наличии
Код товара: 746063
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
920 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
карбид вольфрама, углеродистая сталь
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
51
Диаметр резьбы (М)
M6
Длина, мм
97
Количество предметов в комплекте
4
Комплектация
Коронка - 1 штПружина - 1 штКлюч имбусовый - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х7
Вес, г.
270
Описание товара Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724016, 51 мм
Твердосплавная коронка Denzel 724016 диаметром 51 мм используется для сверлильных работ по черным, цветным металлам, пластику и другим материалам. Позволяет получить отверстия большего диаметра в сравнении с обычным сверлом. Твердосплавные зубья легко выдерживают интенсивные нагрузки, поэтому коронка подходит не только для бытового, но и для профессионального применения.
Преимущества
- Прочность — твердосплавные режущие пластины выполнены из сплава карбид-вольфрама, а корпус — из углеродистой стали.
- Эффективность — режущие пластины твердостью 91-92 HRC и центрирующее сверло из быстрорежущей легированной стали обеспечивают высокую скорость и качество засверливания.
- Высокая производительность — специальная пружина не допускает застревания шлама.
- Крепкая фиксация — трехгранный хвостовик не прокручивается в патроне.
- Надежность — коронка изготовлена на современном оборудовании методом электросварки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705046, двойная спираль, Cobalt W-tip, 18x6...
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитДиск алмазный отрезной сплошной Matrix 73128, 180 х 22,2 мм, сух...
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733487, ф210 х 30 мм, 24 зубьев
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитСверло ступенчатое Matrix 72359, 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-2...
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитНабор сверл по металлу СИБРТЕХ 723887, 1-10 мм (через 0,5 мм), H...
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитКоронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72727, ...
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитНабор щеток для дрели DENZEL 74493, 2 Плоские 50-75мм, 3 Чашки 2...
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитЩетка для УШМ Matrix 74674, Heavy Duty, 125 мм, М14, Чашка, круч...
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитКоронка твердосплавная по бетону Matrix 70383, M22 х 80 мм
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитНабор сверл зенкеров по дереву DENZEL 704272, 3-10 мм, 7 шт
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитНабор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм...
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитНасадка для миксера СИБРТЕХ 848957, для тяжелых растворов, 140 х...
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
карбид вольфрама, углеродистая сталь
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
51
Диаметр резьбы (М)
M6
Длина, мм
97
Количество предметов в комплекте
4
Комплектация
Коронка - 1 штПружина - 1 штКлюч имбусовый - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Твердосплавная коронка Denzel 724016 диаметром 51 мм используется для сверлильных работ по черным, цветным металлам, пластику и другим материалам. Позволяет получить отверстия большего диаметра в сравнении с обычным сверлом. Твердосплавные зубья легко выдерживают интенсивные нагрузки, поэтому коронка подходит не только для бытового, но и для профессионального применения.
Преимущества
- Прочность — твердосплавные режущие пластины выполнены из сплава карбид-вольфрама, а корпус — из углеродистой стали.
- Эффективность — режущие пластины твердостью 91-92 HRC и центрирующее сверло из быстрорежущей легированной стали обеспечивают высокую скорость и качество засверливания.
- Высокая производительность — специальная пружина не допускает застревания шлама.
- Крепкая фиксация — трехгранный хвостовик не прокручивается в патроне.
- Надежность — коронка изготовлена на современном оборудовании методом электросварки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724016, 51 мм – стоимость товара 920 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коронка твердосплавная по металлу DENZEL 724016, 51 мм