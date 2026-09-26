Сверло по дереву шнековое Matrix 70138, 30 х 460 мм, 6-гранный хвостовик
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сверло по дереву шнековое Matrix 70138, 30 х 460 мм, 6-гранный хвостовик
Шнековое сверло по дереву Matrix 70138 размером 30 х 460 мм, с 6-гранным хвостовиком, предназначено для получения глубоких отверстий. Подходит для работы как с мягкими, так и с твердыми породами древесины. Конструкция сверла рассчитана на интенсивное использование с высокими нагрузками в ходе строительных, ремонтных и отделочных работ.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — сверло изготовлено из инструментальной стали, а режущая часть закалена до твердости 40 HRC.
- Высокое качество выполняемых работ — шнек отшлифован до зеркального блеска, что позволяет получать гладкие и ровные отверстия.
- Глубокое сверление — массивная спираль обеспечивает эффективный отвод стружки.
- Удобная эксплуатация — центрирующее сверло уменьшает осевую нагрузку, облегчая засверливание и предотвращая смещение оснастки.
- Шестигранный хвостовик — сверло не проворачивается в патроне дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Шнековое сверло по дереву Matrix 70138 размером 30 х 460 мм, с 6-гранным хвостовиком, предназначено для получения глубоких отверстий. Подходит для работы как с мягкими, так и с твердыми породами древесины. Конструкция сверла рассчитана на интенсивное использование с высокими нагрузками в ходе строительных, ремонтных и отделочных работ.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — сверло изготовлено из инструментальной стали, а режущая часть закалена до твердости 40 HRC.
- Высокое качество выполняемых работ — шнек отшлифован до зеркального блеска, что позволяет получать гладкие и ровные отверстия.
- Глубокое сверление — массивная спираль обеспечивает эффективный отвод стружки.
- Удобная эксплуатация — центрирующее сверло уменьшает осевую нагрузку, облегчая засверливание и предотвращая смещение оснастки.
- Шестигранный хвостовик — сверло не проворачивается в патроне дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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