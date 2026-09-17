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Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто

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Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто - фото 1
Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто - фото 2
Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто - фото 3
Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто - фото 4
Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто - фото 5
Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто - фото 6
Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто - фото 7
Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто - фото 8
Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто - фото 9
Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто - фото 10
Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто - фото 11
Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто - фото 12
Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто - фото 13
Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Минимальный диаметр, мм
10
Максимальный диаметр, мм
35
Длина, мм
91
Комплектация
Сверло Форстнера по дереву - 1 шт
  • Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто - фото 1
  • Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто - фото 2
  • Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто - фото 3
  • Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто - фото 4
  • Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто - фото 5
  • Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто - фото 6
  • Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто - фото 7
  • Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто - фото 8
  • Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто - фото 9
  • Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто - фото 10
  • Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто - фото 11
  • Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто - фото 12
  • Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто - фото 13
  • Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744874
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто
900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Минимальный диаметр, мм
10
Максимальный диаметр, мм
35
Длина, мм
91
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло Форстнера по дереву - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х5
Вес, г.
400

Описание товара Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто

Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405 включает в себя 5 сверл диаметром 10, 15, 20, 25 и 35 мм, с цилиндрическими хвостовиками, упакованных в деревянный бокс. Они позволяют получать в древесине, МДФ, ДСП и других материалах неглубокие глухие отверстия с идеально ровными краями и дном. Сверла используют для установки замков, дверных петель, наличников.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — сверла изготовлены из стали 45.
  • Износостойкость — режущие части имеют твердость 40-43 HRC и долго сохраняют рабочие свойства.
  • Точность выполняемых работ — благодаря центрирующим шипам сверла не отклоняются от оси сверления.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в прочном деревянном кейсе.



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Отзывы о товаре Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто




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Характеристики
Бренд
Sparta
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 45
Минимальный диаметр, мм
10
Максимальный диаметр, мм
35
Длина, мм
91
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло Форстнера по дереву - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405 включает в себя 5 сверл диаметром 10, 15, 20, 25 и 35 мм, с цилиндрическими хвостовиками, упакованных в деревянный бокс. Они позволяют получать в древесине, МДФ, ДСП и других материалах неглубокие глухие отверстия с идеально ровными краями и дном. Сверла используют для установки замков, дверных петель, наличников.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — сверла изготовлены из стали 45.
  • Износостойкость — режущие части имеют твердость 40-43 HRC и долго сохраняют рабочие свойства.
  • Точность выполняемых работ — благодаря центрирующим шипам сверла не отклоняются от оси сверления.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в прочном деревянном кейсе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм, 5 шт, в дерев. боксе, цилин.хвосто - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 900 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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