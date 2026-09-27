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Сверло по металлу СИБРТЕХ 72273, 11,0 мм, Р6М5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло по металлу СИБРТЕХ 72273, 11,0 мм, Р6М5

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Сверло по металлу СИБРТЕХ 72273, 11,0 мм, Р6М5 - фото 1
Сверло по металлу СИБРТЕХ 72273, 11,0 мм, Р6М5 - фото 2
Сверло по металлу СИБРТЕХ 72273, 11,0 мм, Р6М5 - фото 3
Сверло по металлу СИБРТЕХ 72273, 11,0 мм, Р6М5 - фото 4
Сверло по металлу СИБРТЕХ 72273, 11,0 мм, Р6М5 - фото 5
Сверло по металлу СИБРТЕХ 72273, 11,0 мм, Р6М5 - фото 6
Сверло по металлу СИБРТЕХ 72273, 11,0 мм, Р6М5 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
11
Минимальный диаметр, мм
11
Максимальный диаметр, мм
11
Длина, мм
142
Ширина, мм
11
Комплектация
поштучно
  • Сверло по металлу СИБРТЕХ 72273, 11,0 мм, Р6М5 - фото 1
  • Сверло по металлу СИБРТЕХ 72273, 11,0 мм, Р6М5 - фото 2
  • Сверло по металлу СИБРТЕХ 72273, 11,0 мм, Р6М5 - фото 3
  • Сверло по металлу СИБРТЕХ 72273, 11,0 мм, Р6М5 - фото 4
  • Сверло по металлу СИБРТЕХ 72273, 11,0 мм, Р6М5 - фото 5
  • Сверло по металлу СИБРТЕХ 72273, 11,0 мм, Р6М5 - фото 6
  • Сверло по металлу СИБРТЕХ 72273, 11,0 мм, Р6М5 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745988
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для дрелей
Материал
Р6М5
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
11
Минимальный диаметр, мм
11
Максимальный диаметр, мм
11
Длина, мм
142
Ширина, мм
11
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
поштучно
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
23х5х2
Вес, г.
70

Описание товара Сверло по металлу СИБРТЕХ 72273, 11,0 мм, Р6М5

Ассортимент сверл по металлу СИБРТЕХ это лучшее сочетание цены и качества, выгодное приобретение, гарантирующее выполнение работы с минимальными затратами.Сверла выполнены из высокопроизводительной быстрорежущей стали Р6М5, имеют прокатанный профиль, две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки.Твердость сверл 59-62 HRC, применяются для сверления сталей, чугуна и цветных металлов.



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Отзывы о товаре Сверло по металлу СИБРТЕХ 72273, 11,0 мм, Р6М5




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для дрелей
Материал
Р6М5
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
11
Минимальный диаметр, мм
11
Максимальный диаметр, мм
11
Длина, мм
142
Ширина, мм
11
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
поштучно
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание
Ассортимент сверл по металлу СИБРТЕХ это лучшее сочетание цены и качества, выгодное приобретение, гарантирующее выполнение работы с минимальными затратами.Сверла выполнены из высокопроизводительной быстрорежущей стали Р6М5, имеют прокатанный профиль, две режущие кромки и две спиральные канавки для отвода стружки.Твердость сверл 59-62 HRC, применяются для сверления сталей, чугуна и цветных металлов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


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