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Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 6 мм, 2х кромка, HEX 1/4, (29840-06) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 6 мм, 2х кромка, HEX 1/4, (29840-06)

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Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 6 мм, 2х кромка, HEX 1/4, (29840-06)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сверло
Диаметр, мм
6
Посадочный диаметр, мм
6
Комплектация
Сверло, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706704
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 6 мм, 2х кромка, HEX 1/4, (29840-06)
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сверло
Диаметр, мм
6
Посадочный диаметр, мм
6
Комплектация
Сверло, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х1
Вес, г.
16

Описание товара Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 6 мм, 2х кромка, HEX 1/4, (29840-06)

Сверло "МАСТЕР" Зубр 29840-06 используется для сверления отверстий в кафеле, керамике и стекле с помощью электродрели. Оснастка имеет шестигранный хвостовик для надежной фиксации в патроне, а также твердосплавные пластины ВК6 с отшлифованными режущими кромками для эффективной работы. Сверло имеет два режущих лезвия. Благодаря специальной проточке хвостовика 1/4 дюйма возможно использование с быстросъёмным адаптером. Рекомендуется охлаждение водой.



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Отзывы о товаре Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 6 мм, 2х кромка, HEX 1/4, (29840-06)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сверло
Диаметр, мм
6
Посадочный диаметр, мм
6
Комплектация
Сверло, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Сверло "МАСТЕР" Зубр 29840-06 используется для сверления отверстий в кафеле, керамике и стекле с помощью электродрели. Оснастка имеет шестигранный хвостовик для надежной фиксации в патроне, а также твердосплавные пластины ВК6 с отшлифованными режущими кромками для эффективной работы. Сверло имеет два режущих лезвия. Благодаря специальной проточке хвостовика 1/4 дюйма возможно использование с быстросъёмным адаптером. Рекомендуется охлаждение водой.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 6 мм, 2х кромка, HEX 1/4, (29840-06) - стоимость товара 330 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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