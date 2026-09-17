Top.Mail.Ru
Зубило плоское Matrix 70315, 14 х 40 х 250 мм, SDS PLUS, отогнутое для снятия плитки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зубило плоское Matrix 70315, 14 х 40 х 250 мм, SDS PLUS, отогнутое для снятия плитки

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Зубило плоское Matrix 70315, 14 х 40 х 250 мм, SDS PLUS, отогнутое для снятия плитки - фото 1
Зубило плоское Matrix 70315, 14 х 40 х 250 мм, SDS PLUS, отогнутое для снятия плитки - фото 2
Зубило плоское Matrix 70315, 14 х 40 х 250 мм, SDS PLUS, отогнутое для снятия плитки - фото 3
Зубило плоское Matrix 70315, 14 х 40 х 250 мм, SDS PLUS, отогнутое для снятия плитки - фото 4
Зубило плоское Matrix 70315, 14 х 40 х 250 мм, SDS PLUS, отогнутое для снятия плитки - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Длина, мм
250
Ширина, мм
40
Комплектация
Зубило - 1 шт
  • Зубило плоское Matrix 70315, 14 х 40 х 250 мм, SDS PLUS, отогнутое для снятия плитки - фото 1
  • Зубило плоское Matrix 70315, 14 х 40 х 250 мм, SDS PLUS, отогнутое для снятия плитки - фото 2
  • Зубило плоское Matrix 70315, 14 х 40 х 250 мм, SDS PLUS, отогнутое для снятия плитки - фото 3
  • Зубило плоское Matrix 70315, 14 х 40 х 250 мм, SDS PLUS, отогнутое для снятия плитки - фото 4
  • Зубило плоское Matrix 70315, 14 х 40 х 250 мм, SDS PLUS, отогнутое для снятия плитки - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744989
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зубило плоское Matrix 70315, 14 х 40 х 250 мм, SDS PLUS, отогнутое для снятия плитки
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40X
Длина, мм
250
Ширина, мм
40
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х5х1
Вес, г.
280

Описание товара Зубило плоское Matrix 70315, 14 х 40 х 250 мм, SDS PLUS, отогнутое для снятия плитки

Плоское зубило Matrix 70315 размером 14 х 40 х 600 мм, отогнутое для снятия плитки, предназначено для перфораторов с патроном под хвостовик SDS PLUS. Благодаря изогнутой рабочей части можно эффективно демонтировать плитку, штукатурку и другие облицовочные материалы. Инструмент пригодится как частным мастерам, так и профессионалам при проведении ремонтных и строительных работ.

Преимущества

  • Высокая производительность — благодаря увеличенной рабочей части с идеальной геометрией зубило быстро справляется с обработкой широких поверхностей.
  • Прочность и износостойкость — инструмент изготовлен из закаленной легированной стали 40Х.
  • Долгий срок службы — благодаря двусторонней заточке и оптимально подобранным углам зубило самозатачивается при скалывании материалов.
  • Легкая установка — хвостовик SDS PLUS быстро и надежно фиксируется в патроне перфоратора.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Зубило плоское Matrix 70315, 14 х 40 х 250 мм, SDS PLUS, отогнутое для снятия плитки




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40X
Длина, мм
250
Ширина, мм
40
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоское зубило Matrix 70315 размером 14 х 40 х 600 мм, отогнутое для снятия плитки, предназначено для перфораторов с патроном под хвостовик SDS PLUS. Благодаря изогнутой рабочей части можно эффективно демонтировать плитку, штукатурку и другие облицовочные материалы. Инструмент пригодится как частным мастерам, так и профессионалам при проведении ремонтных и строительных работ.

Преимущества

  • Высокая производительность — благодаря увеличенной рабочей части с идеальной геометрией зубило быстро справляется с обработкой широких поверхностей.
  • Прочность и износостойкость — инструмент изготовлен из закаленной легированной стали 40Х.
  • Долгий срок службы — благодаря двусторонней заточке и оптимально подобранным углам зубило самозатачивается при скалывании материалов.
  • Легкая установка — хвостовик SDS PLUS быстро и надежно фиксируется в патроне перфоратора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зубило плоское Matrix 70315, 14 х 40 х 250 мм, SDS PLUS, отогнутое для снятия плитки - стоимость товара 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...