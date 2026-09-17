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Сверло универсальное Matrix 706004, 10мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло универсальное Matrix 706004, 10мм

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Сверло универсальное Matrix 706004, 10мм - фото 1
Сверло универсальное Matrix 706004, 10мм - фото 2
Сверло универсальное Matrix 706004, 10мм - фото 3
Сверло универсальное Matrix 706004, 10мм - фото 4
Сверло универсальное Matrix 706004, 10мм - фото 5
Сверло универсальное Matrix 706004, 10мм - фото 6
Сверло универсальное Matrix 706004, 10мм - фото 7
Сверло универсальное Matrix 706004, 10мм - фото 8
Сверло универсальное Matrix 706004, 10мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
бетон, металл
Диаметр, мм
10
Длина, мм
120
Комплектация
Сверло - 1 шт
  • Сверло универсальное Matrix 706004, 10мм - фото 1
  • Сверло универсальное Matrix 706004, 10мм - фото 2
  • Сверло универсальное Matrix 706004, 10мм - фото 3
  • Сверло универсальное Matrix 706004, 10мм - фото 4
  • Сверло универсальное Matrix 706004, 10мм - фото 5
  • Сверло универсальное Matrix 706004, 10мм - фото 6
  • Сверло универсальное Matrix 706004, 10мм - фото 7
  • Сверло универсальное Matrix 706004, 10мм - фото 8
  • Сверло универсальное Matrix 706004, 10мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745654
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сверло универсальное Matrix 706004, 10мм
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
бетон, металл
Диаметр, мм
10
Длина, мм
120
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х1
Вес, г.
40

Описание товара Сверло универсальное Matrix 706004, 10мм

Универсальное сверло Matrix 706004 длиной 120 мм позволяет получать отверстия диаметром 10 мм в древесине, керамической плитке, а также в стали и бетоне с помощью дрели или шуруповерта. Твердосплавная режущая пластина обеспечивает эффективную работу с любыми материалами. Сверло пригодится в мастерской, гараже, а также дома и на даче.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — сверло изготовлено из стали 45, покрыто эмалью и маслом для защиты от коррозии.
  • Эффективность — пластина из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA характеризуется высокой режущей способностью.
  • Высокая производительность — рабочая часть с одиночной спиралью, прошедшая пескоструйную обработку, обеспечивает своевременный отвод шлама.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим с патронами любых типов.



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Отзывы о товаре Сверло универсальное Matrix 706004, 10мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
бетон, металл
Диаметр, мм
10
Длина, мм
120
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Универсальное сверло Matrix 706004 длиной 120 мм позволяет получать отверстия диаметром 10 мм в древесине, керамической плитке, а также в стали и бетоне с помощью дрели или шуруповерта. Твердосплавная режущая пластина обеспечивает эффективную работу с любыми материалами. Сверло пригодится в мастерской, гараже, а также дома и на даче.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — сверло изготовлено из стали 45, покрыто эмалью и маслом для защиты от коррозии.
  • Эффективность — пластина из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA характеризуется высокой режущей способностью.
  • Высокая производительность — рабочая часть с одиночной спиралью, прошедшая пескоструйную обработку, обеспечивает своевременный отвод шлама.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим с патронами любых типов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло универсальное Matrix 706004, 10мм - стоимость товара 260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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