Сверло по дереву СИБРТЕХ 70240, 6х300 мм, цилиндрический хвостовик
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Характеристики
Описание товара Сверло по дереву СИБРТЕХ 70240, 6х300 мм, цилиндрический хвостовик
Сверло по дереву Сибртех 70240 диаметром 6 мм и длиной 300 мм, с цилиндрическим хвостовиком, — режущий инструмент для получения отверстий в древесине. Имеет центрирующее острие, которое облегчает засверливание и не позволяет сверлу отклоняться от заданной оси. Удлиненный профиль дает возможность сверлить детали значительной толщины. Сверло будет полезно в столярной мастерской, пригодится во время сборки мебели, а также дома или на даче.
Преимущества
- Прочность — сверло из инструментальной стали 45 устойчиво к динамическим нагрузкам.
- Высокий ресурс — рабочая часть закалена, твердость режущих кромок составляет 40 HRC.
- Эффективность — спиральные канавки обеспечивают своевременное удаление стружки, что предотвращает застревание сверла в отверстии.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со стандартным патроном дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Сверло по дереву Сибртех 70240 диаметром 6 мм и длиной 300 мм, с цилиндрическим хвостовиком, — режущий инструмент для получения отверстий в древесине. Имеет центрирующее острие, которое облегчает засверливание и не позволяет сверлу отклоняться от заданной оси. Удлиненный профиль дает возможность сверлить детали значительной толщины. Сверло будет полезно в столярной мастерской, пригодится во время сборки мебели, а также дома или на даче.
Преимущества
- Прочность — сверло из инструментальной стали 45 устойчиво к динамическим нагрузкам.
- Высокий ресурс — рабочая часть закалена, твердость режущих кромок составляет 40 HRC.
- Эффективность — спиральные канавки обеспечивают своевременное удаление стружки, что предотвращает застревание сверла в отверстии.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со стандартным патроном дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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