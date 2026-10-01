Угольник Matrix 32370, 200 мм х 300 мм, цельнометаллический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина, мм
300
Толщина, мм
0.8
Шкала
метрическая
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб.
В наличии
Код товара: 743868
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
250 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Длина, мм
300
Толщина, мм
0.8
Шкала
метрическая
Цвет
черный
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х20х1
Вес, г.
230
Описание товара Угольник Matrix 32370, 200 мм х 300 мм, цельнометаллический
Цельнометаллический угольник Matrix 32370 размером 200 х 300 мм поможет проверить прямые углы или нанести линию разметки. Инструмент повышает точность столярных и отделочных работ.
Преимущества
- Повышенная прочность — инструмент выполнен из углеродистой листовой стали горячей прокатки.
- Удобное использование — разметка нанесена с двух сторон.
- Возможность подвесного хранения — в корпусе предусмотрено отверстие.
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Бренд
MATRIX
Длина, мм
300
Толщина, мм
0.8
Шкала
метрическая
Цвет
черный
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Цельнометаллический угольник Matrix 32370 размером 200 х 300 мм поможет проверить прямые углы или нанести линию разметки. Инструмент повышает точность столярных и отделочных работ.
Преимущества
- Повышенная прочность — инструмент выполнен из углеродистой листовой стали горячей прокатки.
- Удобное использование — разметка нанесена с двух сторон.
- Возможность подвесного хранения — в корпусе предусмотрено отверстие.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Угольник Matrix 32370, 200 мм х 300 мм, цельнометаллический - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 250 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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