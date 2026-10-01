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Угольник стальной DENZEL 32398, нержавеющая сталь, градуировка, алюминиевое основание, 400 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угольник стальной DENZEL 32398, нержавеющая сталь, градуировка, алюминиевое основание, 400 мм

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Угольник стальной DENZEL 32398, нержавеющая сталь, градуировка, алюминиевое основание, 400 мм - фото 1
Угольник стальной DENZEL 32398, нержавеющая сталь, градуировка, алюминиевое основание, 400 мм - фото 2
Угольник стальной DENZEL 32398, нержавеющая сталь, градуировка, алюминиевое основание, 400 мм - фото 3
Угольник стальной DENZEL 32398, нержавеющая сталь, градуировка, алюминиевое основание, 400 мм - фото 4
Угольник стальной DENZEL 32398, нержавеющая сталь, градуировка, алюминиевое основание, 400 мм - фото 5
Угольник стальной DENZEL 32398, нержавеющая сталь, градуировка, алюминиевое основание, 400 мм - фото 6
Угольник стальной DENZEL 32398, нержавеющая сталь, градуировка, алюминиевое основание, 400 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
алюминий, нержавеющая сталь
Длина, мм
400
Толщина, мм
1
Шкала
метрическая
Цвет
серебристый
  • Угольник стальной DENZEL 32398, нержавеющая сталь, градуировка, алюминиевое основание, 400 мм - фото 1
  • Угольник стальной DENZEL 32398, нержавеющая сталь, градуировка, алюминиевое основание, 400 мм - фото 2
  • Угольник стальной DENZEL 32398, нержавеющая сталь, градуировка, алюминиевое основание, 400 мм - фото 3
  • Угольник стальной DENZEL 32398, нержавеющая сталь, градуировка, алюминиевое основание, 400 мм - фото 4
  • Угольник стальной DENZEL 32398, нержавеющая сталь, градуировка, алюминиевое основание, 400 мм - фото 5
  • Угольник стальной DENZEL 32398, нержавеющая сталь, градуировка, алюминиевое основание, 400 мм - фото 6
  • Угольник стальной DENZEL 32398, нержавеющая сталь, градуировка, алюминиевое основание, 400 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743677
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Угольник стальной DENZEL 32398, нержавеющая сталь, градуировка, алюминиевое основание, 400 мм
1 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал
алюминий, нержавеющая сталь
Длина, мм
400
Толщина, мм
1
Шкала
метрическая
Цвет
серебристый
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
40х21х2
Вес, г.
370

Описание товара Угольник стальной DENZEL 32398, нержавеющая сталь, градуировка, алюминиевое основание, 400 мм

Стальной угольник Denzel 32398 длиной 400 мм, с градуировкой, алюминиевым основанием и полотном из нержавеющей стали, используется для построения и контроля углов. Будет полезен для выполнения столярных и строительных работ.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — основание изготовлено из анодированного алюминия, рабочее полотно — из нержавеющей стали.
  • Надежная конструкция — линейка соединена с основанием при помощи заклепок.
  • Удобный хват — благодаря ребристой поверхности основание не выскальзывает из ладони.
  • Комфортная эксплуатация — двухсторонняя измерительная шкала облегчает работу.
  • Удобное хранение — благодаря специальному отверстию инструмент можно подвешивать на крючок или гвоздь.

Отзывы о товаре Угольник стальной DENZEL 32398, нержавеющая сталь, градуировка, алюминиевое основание, 400 мм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
алюминий, нержавеющая сталь
Длина, мм
400
Толщина, мм
1
Шкала
метрическая
Цвет
серебристый
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Описание

Стальной угольник Denzel 32398 длиной 400 мм, с градуировкой, алюминиевым основанием и полотном из нержавеющей стали, используется для построения и контроля углов. Будет полезен для выполнения столярных и строительных работ.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — основание изготовлено из анодированного алюминия, рабочее полотно — из нержавеющей стали.
  • Надежная конструкция — линейка соединена с основанием при помощи заклепок.
  • Удобный хват — благодаря ребристой поверхности основание не выскальзывает из ладони.
  • Комфортная эксплуатация — двухсторонняя измерительная шкала облегчает работу.
  • Удобное хранение — благодаря специальному отверстию инструмент можно подвешивать на крючок или гвоздь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угольник стальной DENZEL 32398, нержавеющая сталь, градуировка, алюминиевое основание, 400 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1300 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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